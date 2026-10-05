Ekim kira artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlendi, yıllık TÜFE yüzde 29,73'e indi - Son Dakika
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Ekim kira artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlendi, yıllık TÜFE yüzde 29,73'e indi

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TÜİK'e göre eylülde TÜFE aylık yüzde 1,84, Yİ-ÜFE yüzde 2,07 yükseldi; yıllık tüketici enflasyonu yüzde 29,73, üretici enflasyonu yüzde 27,38 oldu. Yıllık TÜFE Kasım 2021'den beri ilk kez yüzde 30'un altına inerken, ekimde kira artış oranı yüzde 31,49 belirlendi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 1,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,07 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 29,73, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,38 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 31,49, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,81 yükseldi.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,84, Yİ-ÜFE yüzde 2,07 artış gösterdi.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,32, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,73 yükseliş kaydetti. Öte yandan, TÜFE yıllık bazda Kasım 2021'den beri ilk defa yüzde 30'un altına indi.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 23,38, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 27,38 artış gerçekleşti.

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ekimde ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlendi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde TÜFE'nin yüzde 2,18 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 29,66 olacağı hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl20172018201920202021202220232024202520262017201820192020202120222023202420252026
Ocak2,461,021,061,351,6811,106,656,75,034,843,980,990,451,842,6610,454,154,143,062,67
Şubat0,810,730,160,350,914,813,154,532,272,961,262,680,090,481,227,221,563,742,122,43
Mart1,020,991,030,571,085,462,293,162,461,941,041,541,580,874,139,190,443,291,882,30
Nisan1,311,871,690,851,687,252,393,1834,180,762,602,981,284,347,670,813,602,763,17
Mayıs0,451,620,951,360,892,980,043,371,531,710,523,792,671,543,928,760,651,962,482,75
Haziran-0,272,610,031,131,944,953,921,641,370,990,073,030,090,694,016,776,501,382,461,8
Temmuz0,150,551,360,581,802,379,493,232,061,780,721,77-0,991,022,465,178,231,941,731,52
Ağustos0,522,300,860,861,121,469,092,472,041,840,856,60-0,592,352,772,415,891,682,482,57
Eylül0,656,300,990,971,253,084,752,973,231,840,2410,880,132,651,554,783,41,372,522,07
Ekim2,082,672,002,132,393,543,432,882,55

1,710,910,173,555,247,831,941,291,63

Kasım1,49-1,440,382,303,512,883,282,240,87

2,02-2,53-0,084,089,990,742,810,660,84

Aralık0,69-0,400,741,2513,581,182,931,030,89

1,37-2,220,692,3619,08-0,241,140,40,75

Yıllık değişim

Ay/Yıl20172018201920202021202220232024202520262017201820192020202120222023202420252026
Ocak9,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,8642,1230,6513,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,227,227,17
Şubat10,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,0739,0531,5315,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,2925,2127,56
Mart11,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,5038,130,8716,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,4723,528,08
Nisan11,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,8037,8632,3716,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,6622,528,59
Mayıs11,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,4535,4132,6115,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,6823,1328,93
Haziran10,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,635,0532,1114,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,0924,4528,09
Temmuz9,7915,8516,6511,7618,9579,6047,8361,7833,5231,7515,4525,0021,668,3344,92144,6144,5041,3724,1927,83
Ağustos10,6817,9015,0111,7719,2580,2158,9451,9732,9531,5116,3432,1313,4511,5345,52143,7549,4135,7525,1627,95
Eylül11,2024,529,2611,7519,5883,4561,5349,3833,2929,7316,2846,152,4514,3343,96151,5047,4433,0926,5927,38
Ekim11,9025,248,5511,8919,8985,5161,3648,5832,87

17,2845,011,7018,2046,31157,6939,3932,2427,00

Kasım12,9821,6210,5614,0321,3184,3961,9847,0931,07

17,3038,544,2623,1154,62136,0242,2529,4727,23

Aralık11,9220,3011,8414,6036,0864,2764,7744,3830,89

15,4733,647,3625,1579,8997,7244,2228,5227,67

(Sürecek)

Kaynak: AA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiFinansEmlakSon Dakika

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SON DAKİKA: Ekim kira artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlendi, yıllık TÜFE yüzde 29,73'e indi - Son Dakika
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