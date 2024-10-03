Ekim Kira Artış Oranı Yüzde 63,47

Ekonomi

Ekim ayı için kira artış oranı yüzde 63,47 olarak gerçekleşti.

2024 yılı Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ekim ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Ekim ayı kira artış tavanı yüzde 63,47 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL