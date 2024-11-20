Ekimde Trafiğe 209 Bin Araç Kaydı

Ekonomi

Trafiğe ekimde 209 bin 401 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 844 aracın kaydı silindi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,3 artarak 209 bin 401'e yükseldi.

Söz konusu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 49 artışla 3 bin 844'e çıktı. Böylece trafikteki taşıt sayısı, ekimde 205 bin 557 artış kaydetti.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9'unu motosiklet, yüzde 35,6'sını otomobil, yüzde 8,2'sini kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 19,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 6,3, kamyonette yüzde 1,6, otobüste yüzde 0,3 artarken, minibüste yüzde 18,4, kamyonda yüzde 14,5, motosiklette yüzde 11,7 ve traktörde yüzde 5,6 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların ekimde yıllık değişimlerine bakıldığında, motosiklette yüzde 31, minibüste yüzde 20,9, otobüste yüzde 19,6, kamyonette yüzde 10 artış görülürken, özel amaçlı taşıtta yüzde 18,3, kamyonda yüzde 16,9, traktörde yüzde 15,5 ve otomobilde yüzde 1,1 azalış kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 30,9 milyon oldu

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,87 artarak 28 milyon 365 bin 819'dan 30 milyon 883 bin 668'e yükseldi.

Ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 19,8'ini motosiklet, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 7,3'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Söz konusu ayda devri yapılan 1 milyon 6 bin 9 taşıtın yüzde 67,7'si otomobil, yüzde 15'i kamyonet, yüzde 10'u motosiklet, yüzde 3'ü traktör, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,7'si minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Ekimde 74 bin 636 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 11,6'sı Renault, yüzde 10,5'i Volkswagen, yüzde 8'i Hyundai, yüzde 7,7'si Fiat, yüzde 5,4'ü Toyota, yüzde 4,6'sı Skoda, yüzde 4,5'i Peugeot, yüzde 4,4'ü Nissan, yüzde 4,4'ü Opel, yüzde 3,7'si Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Citroen, yüzde 3,2'si BMW, yüzde 3,1'i Audi, yüzde 2,8'i Dacia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,4'ü Honda, yüzde 2,3'ü Kia, yüzde 2'si Chery, yüzde 1,2'si Seat, yüzde 1,2'si MG, ve yüzde 10,8'i diğer markalar oldu.

Ocak-ekim dönemi

Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,7 artarak 2 milyon 170 bin 857'ye çıkarken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 6,9 artarak 26 bin 806'ya yükseldi. Böylece ocak-ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 144 bin 51 artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 otomobilin yüzde 62,6'sının benzin, yüzde 15,2'sinin hibrit, yüzde 12,1'inin dizel, yüzde 9'unun elektrikli ve yüzde 1,1'inin LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

Ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 38 bin 61 otomobilin ise yüzde 34,4'ünün dizel, yüzde 32,2'sinin LPG'li, yüzde 30,1'inin benzinli, yüzde 2,2'sinin hibrit ve yüzde 1'inin elektrikli olduğu tespit edildi. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,8'inin 1300 ve altı, yüzde 22,3'ünün 1401-1500, yüzde 16,2'sinin 1301-1400, yüzde 12,7'sinin 1501-1600, yüzde 6,3'ünün 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38,6'sının gri, yüzde 26'sının beyaz, yüzde 13'ünün siyah, yüzde 11,1'inin mavi, yüzde 5,9'unun kırmızı, yüzde 2,9'unun yeşil, yüzde 0,8'inin turuncu, yüzde 0,8'inin sarı, yüzde 0,5'inin kahverengi ve yüzde 0,4'ünün diğer renklerde olduğu belirlendi.