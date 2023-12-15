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Ekimde ücretli çalışan sayısı yüzde 2,6 arttı - Son Dakika
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Ekimde ücretli çalışan sayısı yüzde 2,6 arttı

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki toplam ücretli çalışan sayısı ise 15 milyon 277 bin 929 kişiye yükseldi.

Ekimde ücretli çalışan sayısı yüzde 2,6 arttı
15.12.2023 - 12:47,  Güncelleme: 12:47
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Ücretli çalışan ekimde yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Geçen yılın ekim ayında 14 milyon 891 bin 949 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 2,6 artışla 15 milyon 277 bin 929 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 12,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekimde eylüle kıyasla değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı, ticaret-hizmet sektöründe ise değişim göstermedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekimde ücretli çalışan sayısı yüzde 2,6 arttı - Son Dakika


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