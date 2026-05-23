Ekinciler, Halka Arzla Yeşil Dönüşüm Yatırımlarına Hız Kazandıracak

23.05.2026 11:00
Ekinciler Demir ve Çelik, halka arz sonrası yenilenebilir enerji ve üretim verimliliğine yatırım yapacak.

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Haluk Ekinci, halka arz sürecinin ardından yeşil dönüşüm, enerji ve üretim verimliliği yatırımlarına hız vereceklerini belirtti.

Ekinci, şirketin kuruluşunu, halka arz sürecini ve yapacakları yatırımlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi AŞ'nin kuruluşunu anlatan Ekinci, şirketin temellerinin 1964'te Adana'da atıldığını, ilk olarak demir, çimento ve inşaat malzemeleri ticaretiyle faaliyet göstermeye başladığını anlattı.

Ekinci, şirketin daha sonra Karabük'te haddehane yatırımı yaptığını, 1983'te de Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türkiye'nin özel sektör tarafından yapılan ilk demir çelik yatırımlarından birini gerçekleştirdiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"O günlerden bugünlere tabii çok şey değişti ve biz Türkiye'nin inşaat demirinde 1980'li yılların başında ilk ihracatçısıyız. O zaman İran, Irak gibi yeni pazarlar vardı. Türkiye'de ilk ihracatı yapmıştık. Brezilya gibi değişik ülkelerde de ilk ihracatı başlatan firmayız. Bununla gurur duyuyoruz ve şirketimizin gelecekte daha büyük, daha vatana millete hayırlı bir firma olmasını bekliyoruz."

"Yatırımcılarımızdan 8,3 kat talep geldi"

Halka arz kararını yalnızca finansal gerekçelerle almadıklarını, aile şirketlerinin büyüdükçe daha şeffaf hale gelmesi gerektiğini belirten Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finansal olarak zaten güçlüydük. Önemli olan sadece finansal güç değil. Biz daha fazla büyümeyi ve şeffaflaşmayı Türkiye'deki yatırımcılar ve sanayiciler açısından daha doğru buluyoruz. Bundan dolayı böyle bir karar aldık ve memnunuz. Yatırımcılarımızdan 8,3 kat talep geldi. Ben bunu bugüne kadar dürüst ve çalışkan şekilde yürüttüğümüz çalışmalarımıza yönelik bir teveccüh olarak görüyorum. Çalışarak, didinerek, teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak çok daha büyüyeceğiz. Yatırımcılarımızla birlikte biz de kazanacağız."

Ekinci, halka arz gelirlerinin önemli bölümünü yenilenebilir enerji ve üretim modernizasyonu yatırımlarında kullanacaklarını aktararak, yüzde 40'ının işletme sermayesi, diğer kısımların da yatırımlarla ilgili olacağının bilgisini paylaştı.

Eskişehir ve Şanlıurfa'da 135 ve 84 megavatlık güneş enerjisi yatırımları olduğunu söyleyen Ekinci, "Halka arzdan gelen finansmanın bir kısmını buralara aktaracağız. Kütük kaynatma sistemi, haddehane büyütme gibi yatırımlar yapacağız. Tav fırınsız üretime geçmeyi hedefliyoruz. Bunlar hem maliyetleri düşürecek hem de emisyonu azaltacak." ifadelerini kullandı.

Avrupa başta olmak üzere küresel pazarlarda karbon emisyonunun artık önemli bir kriter haline geldiğini vurgulayan Ekinci, "Yeşil dönüşüm artık sadece Türkiye'nin değil dünyanın gündeminde. Avrupa size 'Üretimdeki karbon emisyonunuz nedir?' diye soruyor ve alımını buna göre yapıyor. Türkiye'nin buna çok önem vermesi lazım. Devletimiz de gerekli teşvikleri sağlıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

