Ekinezya hasadı 'bayram sevinci' yaşattı - Son Dakika
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Ekinezya hasadı 'bayram sevinci' yaşattı

12.07.2022 13:11
Ekinezya hasadı 'bayram sevinci' yaşattı

İnegöl Belediyesi'nin destekleriyle kırsal Tekkeköy Mahallesi'nde ekimi yapılan Ekinezya bitkisi bu yıl ikinci hasadıyla çiftçilere bayram sevincini yaşattı.

İnegöl Belediyesi'nin destekleriyle kırsal Tekkeköy Mahallesi'nde ekimi yapılan Ekinezya bitkisi bu yıl ikinci hasadıyla çiftçilere bayram sevincini yaşattı.

Çiftçilere kazanç sağlamak hedefiyle yeni bitkilerin üretilmesine destek sağlayan İnegöl Belediyesi, geçtiğimiz yıl yaptığı araştırmalar sonrası her derde şifa Ekinezya bitkisinin Tekkeköy Mahallesi bölgesinde fayda sağlayacağını tespit etti. Burada gönüllü 3 çiftçiye yapılan 30 bin fide desteği ile 7 dönümlük alanda ekimi yapılan Ekinezya bitkisinin bu kez de ikinci hasadı gerçekleşti.

Tarımın bacasız sanayi olduğunu vurgulayarak hem sanayi hem de tarım sektörünün eşdeğer olarak ilerlediğini ileten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ekinezya bitkisinin ikinci hasadının bereketli olmasını diledi. Başkan Alper Taban, "Geçtiğimiz yıl verdiğimiz destekler ile Tekkeköy Mahallemizde ekimi yapılan Ekinezya bitkisinin bu yıl ikinci hasadı gerçekleştirildi. İnegölümüzün toprakları verimli topraklar. Bu şehirde hem sanayideki üretim hem de bacasız sanayi olan tarımdaki üretim eşdeğer şekilde ilerliyor. Çok şükür tarıma verdiğimiz desteklerin de meyvesini topluyoruz" dedi.

İnegöl'ün bereketli topraklarında yetiştirilmek üzere yeni bitki arayışlarının devam ettiğini söyleyerek konuşmasına devam eden Başkan Alper Taban, "Sürekli yeni arayış içerisindeyiz. Bu topraklarda daha farklı hangi bitkiler yetişebilir, çiftçilerimiz hangi bitkilerden kazanç sağlayabilir bunları araştırmaya devam ediyoruz. İnegöl yeniliklere açık bir şehir. Bu sayede hem İnegölümüz, hem de çiftçimiz kazanıyor. Emeği geçen başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her derde şifa Ekinezya'nın ikinci hasadı bereketler getirsin. Şehrimiz için de tekrardan hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekinezya hasadı 'bayram sevinci' yaşattı - Son Dakika

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