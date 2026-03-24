EKK Toplandı

24.03.2026 10:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında EKK, makroekonomik gelişmeleri değerlendirecek.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları katıldı.

Makroekonomik gelişmeler ile ABD/İsrail-İran savaşının dış ticarete etkilerinin değerlendirileceği toplantıda, Avrupa Birliği ile ticari ilişkilerde son dönemdeki gelişmeler ve serbest ticaret anlaşmaları ele alınacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Advertisement
