EKK Toplantısı: Ekonomi ve İş Gücü Gelişmeleri Gözden Geçirildi - Son Dakika
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EKK Toplantısı: Ekonomi ve İş Gücü Gelişmeleri Gözden Geçirildi

14.07.2026 11:32
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında EKK, ekonomideki gelişmeleri ele aldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları katıldı.

İş gücü piyasasındaki son dönem gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, 12. yargı paketinde yer alan ve ekonomiye etkisi olan düzenlemeler değerlendirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EKK Toplantısı: Ekonomi ve İş Gücü Gelişmeleri Gözden Geçirildi - Son Dakika

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