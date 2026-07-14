EKK Toplantısından Ekonomi Değerlendirmesi - Son Dakika
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EKK Toplantısından Ekonomi Değerlendirmesi

14.07.2026 14:57
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EKK, Türkiye'nin ekonomik büyümesini ve yeni kredi paketlerini duyurdu, yatırımlar teşvik edilecek.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, bu yılın 6'ncı toplantısının gerçekleştirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Küresel ekonomi; jeopolitik gelişmeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile ticaret ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılanmanın etkisiyle kapsamlı bir değişim sürecinden geçmektedir. Bu süreç; üretim, yatırım, ticaret ve işgücü politikalarını şekillendirirken ülkeler için yeni risklerin yanı sıra önemli fırsatları da beraberinde getirmektedir. Kararlılıkla uyguladığımız politikalar sayesinde güçlenen makroekonomik temellerimiz, ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını ve değişen küresel koşullara uyum kapasitesini artırmaktadır. Ülkemiz 23 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürürken işsizlik oranı tek haneli seviyelerini korumaktadır. Bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle cari açığın sınırlı artmasına rağmen kazanımlarımız sayesinde sürdürülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Dezenflasyon sürecinin destekleyici koşulların katkısıyla yılın kalanında devam etmesini öngörüyoruz."

'YENİ BİR KREDİ PAKETİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Yapısal dönüşümü esas alan politikalarla ihracat odaklı büyüme ve reel sektörün rekabet gücünün desteklendiği vurgulanarak, "Bu kapsamda Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının kapsamını genişleterek bütçesini 750 milyar TL'ye yükseltiyor; imalat sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerimizin işletme sermayesini güçlendirecek uygun koşullu 250 milyar TL tutarındaki yeni bir kredi paketini hayata geçiriyoruz. Beşeri sermayenin niteliğini artıracak, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu beceri ve yetkinlikleri geliştirecek politikaları hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde başta gençler, kadınlar ve iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimler olmak üzere potansiyel iş gücünü istihdama kazandırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İş ve yatırım süreçlerini kolaylaştıran reformlar, hukuki öngörülebilirliği güçlendiren düzenlemeler sayesinde yatırım ortamını daha da iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda, TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde olan 12'nci Yargı Paketi ile yargı süreçlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz" denildi.

'ÜLKEMİZİ YATIRIM VE TİCARET MERKEZİ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ'

Açıklamada EKK toplantısında görüşülen konulara ilişkin de şu ifadelere yer verildi:

"İş gücü piyasasındaki son dönem gelişmeler değerlendirilmiş, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilmesi planlanan politikalar Kurul üyeleriyle istişare edilmiştir. 12'nci Yargı Paketi kapsamındaki ekonomiye ve yatırım ortamına etkisi bulunan düzenlemeler değerlendirilmiş, iş ve yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik atılması gereken ilave adımlar ele alınmıştır. Ülkemiz; jeostratejik konumu, geniş iç ve bölgesel pazarı, güçlü üretim ve lojistik altyapısı, genç ve nitelikli iş gücü sayesinde yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır. Yüksek katma değerli yatırımları destekleyen, beşeri sermayenin niteliğini artıran ve ikiz dönüşümü hızlandıran yapısal reformlarımızla ülkemizi küresel ölçekte güçlü bir yatırım, üretim ve ticaret merkezi yapmayı hedefliyoruz."

Kaynak: DHA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EKK Toplantısından Ekonomi Değerlendirmesi - Son Dakika

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