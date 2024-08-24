Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak

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Türk Standartları Enstitüsü, ekmeğe yeni standartlar getirdi. Yeni düzenlemeye göre, ambalajlı olanlar değil fırınlarda satılan ekmeğin üzerinde fırının adı, nerede, ne zaman üretildiği, kullanılan un, son kullanma tarihi yazılacak. Ayrıca ekmek kabaracak, iyi pişecek fakat yanmış olmayacak. Günlük, sıcak üretim yapıldığını söyleyen fırıncılar karara, "Etikete ne gerek var" diyerek tepki gösterdi.

24.08.2024 09:12
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TSE'nin fırınlardaki ekmek satışına getirdiği yeni düzenlemeler dikkat çekti. Buna göre, ekmeğin üzerine fırının adı, nerede, ne zaman üretildiği, kullanılan un ve son kullanma tarihi yazılması zorunlu olacak.

Ekmeğe Yeni Standartlar Getirildi: Fırın Adı ve Üretim Bilgileri Zorunlu Olacak

FIRINLARDAKİ EKMEK SATIŞINA YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), fırınlardaki ekmek satışında yeni düzenlemeye gitti. Yeni standartlar getirilirken, ekmeğin kabarması, iyi pişmesi ve yanmış olmaması zorunlu kılındı. Fırının adı, nerede, ne zaman üretildiği, kullanılan unun adı, son kullanma tarihi yazılı olacak. Ekmeğe elle temas edilmemesi için ya kağıda sarılacak ya da poşete koyulacak.

FIRINCILAR TEPKİLİ

Ekmeğe getirilen yeni düzenlemelere tüketicilerin tepkisi olumlu oldu. Kararlar, fırıncılar tarafından ise tepkiyle karşılandı. Sıcak satış yaptıklarını, ekmeği akşama kadar bekletmediklerini söyleyen fırıncılar, etiket düzenlemesinin de ekstra maliyet getireceğini belirtti.

Ekmek satışında yeni dönem! A\'dan Z\'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak

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Son Dakika Ekonomi Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Alper Eren: vakti zamanında yapılmış ve hiç bir faydası olmamış biseydi, gene birileri bu düzenden çıkar elde edecek ve maliyeti yine halka yuklenecek 19 3 Yanıtla
  • Ankara null: ekmege etiket zammi gelecek demektir bu rezalet yaa 18 2 Yanıtla
  • Oğuz Kuru: ne gerek var arkadaş Fuzuli masraf 15 3 Yanıtla
  • Çelikk: Boş haber 4 10 Yanıtla
  • Serhat Güngörür: Tek tek her kesin ekmeğiyle oynamadır bu 9 2 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger: Bıraksınlar bu işleri. Zamanında açık ta peynir satışı yasak dendi, ilk zamanlar uyuldu, şu an da eskiye dönüldü. Marketlerde barkod mecburi dendi, şu an da raflar eskiye döndü. Bu memlekette istikrar yok. Herkes kafasına göre çalıyor oynuyor. Yemek çeki ile alışveriş yapıyorum, adam komisyon koydu üstüne kasada. Zaten pahalı satıyorsun ne komisyonu? 6 1 Yanıtla
  • Nuri Varol: olan yine tüketiciye olacak maliyet vatandaşa yüklenecek. 6 1 Yanıtla
  • Mert Doğan: Fırıncıların hepsi yorumda jsjsjsjsjs 6 1 Yanıtla
  • muzaffer doğan: Dikkatimi çekti birçok fırın camlarında eleman aranıyor pişirici aranıyor yazıyor bence etiketi mahalledeki kadınlara yaptırılarak yeni bi istihdam olacak galiba. çünkü artık çırak yetişmiyor hiç bir mesleğe giden yok 5 1 Yanıtla
  • İbrahim Borinli: buna benzer sistem bizim çocuklupumuzda vsrdı zaten 5 0 Yanıtla
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