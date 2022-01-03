Ekmeğe zam sinyali! Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan "makul artış" talebi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, federasyon binasında düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ülke genelinde Ocak 2020'de ekmeğin kilogram fiyatının azami 10 lira olduğunu anımsatan Balcı, şu an azami 12 liradan satıldığını ve bunun üzerinde birkaç il bulunduğunu söyledi.

Balcı, geçen yıl birçok girdide ciddi fiyat artışı olmasına rağmen ekmekteki fiyat artışının yüzde 20'de kaldığına dikkati çekerek,bu konuda Toprak Mahsulleri Ofisinin son 5 ayda yaptığı çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

"KAMUOYUNUN TAKDİR ETMESİ GEREKİYOR"

Balcı, TMO'nun iki gün önce açıkladığı fiyatla buğdayda yüzde 22,5 artış yaptığını ve fırıncıların fabrika teslimi aldığı unu 185 liradan 215 liraya taahhüt ettiğini dile getirdi. Bunun da un fiyatında yüzde 16 artışı beraberinde getirdiğine işaret eden Balcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Piyasadaki undan yüzde 50 daha ucuz un temin etme imkanımız var. Sanki TMO bu çalışmayı yaparken fırıncıya ucuz un veriyor gibi yanlış bir anlaşılma oluyor. Piyasadaki fiyatlara baktığımızda yüzde 50 ucuz un temin etmiş oluyoruz. Bu da ekmekteki maliyetinin önüne geçmiş oluyor. Biz diğer fiyat farklılıklarında olduğu gibi ekmeğe yansıtma taraftarı olmadık bugüne kadar, 'Bu artışları daha makul seviyeye nasıl indiririz?' diye ilgili bakanlıklarla çalışma yapıyoruz. 2022 yılında makul bir artışla ekmeğin fiyatını belirleyip, buna göre götürmeyi öngörüyoruz. 'Unda yüzde 16'lık bir artış oldu, ekmek fiyatı zamlanacak' diye düşünmek doğru olmaz. Asgari ücret yüzde 50 arttı. İşletme giderlerinde artış olmayan kalem hemen hemen yok. Esnafın ayakta durabilmesi için ekmek fiyatlarında makul bir fiyat artışı gündeme gelecektir. 'Nedir makul seviye?' derseniz, 2021'de nasıl yüzde 20 gerçekleştiyse bu sene de ocak ayından sonra yüzde 20 bandında yani kilogramı 12 lira olan ekmeğin fiyatının azami 14-15 lirayı geçmemesi için çalışma yapıyoruz. Bu hemen ocak ayında ekmek fiyatları artacak demek değildir. Bütün bu ciddi artışlar kamuoyunun gözü önünde olurken ekmekteki makul artışı kamuoyunun takdir etmesi gerekiyor."

"BELEDİYELERLE ORTAK ÇALIŞALIM"

Balcı, ekmeğin siyasete alet edilmesini doğru bulmadığına dikkati çekerek, "Ekmek fiyatı aşırı artacak gibi konuların gündeme gelmesi, şahsımız ve fırıncı esnafımızı rahatsız etmektedir" ifadelerini kullandı.

Dar gelirli vatandaşların bütün fırınlardan "Askıda ekmek" uygulamasıyla ücretsiz ekmek alabildiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerin dar gelirli vatandaşa ucuz ekmek sağlamak için çalışma yapmasına karşı değiliz. Yanlış olan belediyelerin ekmek üretimi gerçekleştirmesi. Belediyeler dar gelirli vatandaşa ekmek vermek istiyorsa bazı belediyelerimizin yapmış olduğu gibi fırıncı esnafımızla yapacağı ortak çalışmayla bunu yapabilir."