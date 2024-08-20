Ekmek Fiyatlarına Gizli Zam Uygulaması - Son Dakika
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Ekonomi

Ekmek Fiyatlarına Gizli Zam Uygulaması

Samsun'da 250 gramı 10 TL'den satılan ekmeğe 'gizli zam' uygulanarak 200 gramı 10 TL'den satışa sunulacak. Vatandaşlar tepki gösterdi.

20.08.2024 22:08
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Ekmeğe gizli zamma tepki

250 gramı 10 TL'den satılan ekmek artık 200 gram olarak satılacak

SAMSUN - Samsun'da 250 gramı 10 TL'den satılan ekmeğe 'gizli zam' uygulanarak 200 gramı 10 TL'den satışa sunulacak. Yarından itibaren uygulanacak tarifeye vatandaşlar tepki gösterdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı ve Samsun Fırıncılar Odası'nın kararı ile Samsun'da uygulanan ekmek fiyat tarifesi değişti. 21 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni tarifeyle 250 gramı 10 TL'den satılan ekmeğe 'gizli zam' uygulanarak 200 gramı 10 TL'den satışa sunulacak. Vatandaşlar, ekmeğe uygulanan zamma tepki göstererek artık günde 1-2 ekmek daha fazla almak zorunda kalacaklarını söyledi.

"Samsun'da ekmek çok pahalı"

Memleketi Samsun'a gelince ekmek fiyatının pahalılığına şaşırdığını ifade eden Recep Epik, " Bursa'dan Samsun'a yeni geldim. Bursa'da ekmek 6 TL'den satılıyor. Samsun'da ise ekmek çok pahalı. Ekmeğe zam yapılması çok yanlış bir durum. Zaten asgari ücrete bir zam yapılmadı. Her şeye zam geliyor. Bursa'da ekmeğin daha ucuz olması galiba halkından kaynaklanıyor. Bence 1 ekmek en fazla 7 TL olmalı. Şu anda çok pahalı" dedi.

"3 ekmek yerine 5 ekmek almak zorunda kalacağız"

Yapılan zammın ardından günde aldıkları 3 ekmeğin yetmeyeceğini belirten Murat Eş, "Asgari ücrette zam gelmeden ekmeğe zam gelmesini doğru bulmuyorum. Ekmek zaten yetmiyordu, buna rağmen gramajı düşürüldü. Günde 3 ekmek alıyorduk, bu gizli zammın ardından 5 adet ekmek alacağız gibi görünüyor" diye konuştu.

"Yapılan uygulama gizli zamdır"

Fiyatın değiştirilmeyerek gramajın düşürülmesinin gizli zam olduğunu vurgulayan Oktay Hoşgül, "Zamma artık alıştık. Bu ekmeğe yapılan uygulama 'gizli zam'dır. Allah sonumuzu hayır etsin. Günde 3-4 ekmek yiyorduk. Şimdi 4 ekmek yetmez, 6 adet ekmek alacağız. Yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

"Kalabalık nüfuslu ailelere üzülüyorum"

Yeni zamla birlikte kalabalık ailelerin mağdur olacağını belirten Selma Çalışır, "Ben tek kişi yaşıyorum. Ama evinde kalabalık nüfus olanlara üzülüyorum. Fırıncıların da giderleri çok oluyor. Manavgat'tan yeni geldim. Turistik ve canlı bir yer olmasına rağmen 10 TL'den ekmek satılıyor. Burada da 10 TL ama gramı düşürdükleri için yorum yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Maliyetler arttığından zamma mecbur kalıyoruz"

Herkesin fırıncılara tepki gösterdiğini söyleyen fırıncı Dursun Şahin ise şunları söyledi:

"Şu anda bana göre fırıncı bir zam beklemiyor. Ama un, odun fiyatları artığından maliyetler çoğalıyor. Uncular, oduncular ve mayacılar zam yapmasa fırıncılar da zam istemiyor. Zam yapılmasa, ekmek 250 gramda kalsa bence daha iyiydi. Diğer maliyetler artınca fırıncılar mecbur kaldı. Eski tarifede 250 gram olan ekmek yeni tarifeyle 200 grama düştü. 50 gram düşen ekmeğin fiyatı 10 TL'de sabit kaldı. Vatandaş her zaman fırıncıya tepkili ama diğer mal tedarikçilerine tepkileri yok. Bu zammın fırıncılarla alakası yok. Maliyetler arttığından zamma mecbur kalıyoruz."

Zamlı tarife yarından itibaren uygulamaya konulacak.

Kaynak: İHA

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