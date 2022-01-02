Üye Girişi
Ekmeklik buğday ve arpaya da zam geldi - Son Dakika

Ekmeklik buğday ve arpaya da zam geldi

02.01.2022 16:06

Enerji fiyatlarına yapılan zamlar sonrası ekmeklik buğday ve arpaya da zam geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi ekmeklik buğday fiyatına yüzde 23 ve arpa fiyatına ise yüzde 24 zam yapıldığını bildirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) piyasayı regüle etmek için sattığı ekmeklik buğday fiyatına yüzde 23 ve arpa fiyatına ise yüzde 24 zam yaptı. ANKA'nın haberine göre, besici ve yetiştiricilere 2050 TL/Ton'dan satılan arpa fiyatı Ocak ayı itibariyle 2550 TL/Ton'a, un ve bulgur fabrikalarına 2625-2675 TL/Ton'dan satılan ekmeklik buğday fiyatı ise 3225 – 3275 TL/Ton'a çıkarıldı.

"HAM MADDE FİYATLARI ARTTI"

2022'nin ocak ayı için 1 milyon 220 bin ton hububatı satışa açtığını açıklayan TMO, "Artan hammadde fiyatlarının et, süt ve yem üreticilerimizin maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek üzere temmuz ayından itibaren 'Yem Regülasyon Çalışması' kapsamında satışlara başlanmış, eylül ayı itibariyle de 'Un Regülasyon Çalışması' kapsamında un sektörüne yönelik ekmeklik buğday satışlarına başlanmıştır. 2022 yılı ocak ayında da hububat ve bakliyat satışlarına devam edilecek olup bu kapsamda; kuruluşumuzca arpa satışlarımız 2 bin 550 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak besici ve yetiştiricilerimize, ekmeklik buğday satışlarımız 3 bin 275-3 bin 225 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak un fabrikalarına ve bulgur fabrikalarına, makarnalık buğday satışlarımız 3 bin 950-3 bin 900 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak bulgur fabrikalarına, mısır satışlarımız 2 bin 950 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak kanatlı hayvan besici yetiştiricilerine (beyaz et, yumurta vs.) ve büyükbaş yetiştiricilerine (24 aydan büyük dişi büyükbaş) yönelik yapılacaktır" açıklaması yaptı.

İç ve dış piyasaların dikkatle ve güncel olarak takip edildiğini açıklayan TMO, ürün arzının kesintisiz devam etmesi için stokların takviye edildiğini ve gerekli planlamanın yapılmış olduğunu duyurdu.

YORUMLAR
500

Toprak Mahsulleri Ofisi, Türk Lirası, Buğday, Arpa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Ekmeklik buğday ve arpaya da zam geldi - Son Dakika Ekonomi


Ajda Pekkan'ı yeni görüntüsüyle görenler tanımakta güçlük çekiyor Ajda Pekkan'ı yeni görüntüsüyle görenler tanımakta güçlük çekiyor         
16:06
Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi         
16:03
Kuş gribi sebebiyle Bulgaristan'da 40 bin tavuk itlaf edilecek Kuş gribi sebebiyle Bulgaristan'da 40 bin tavuk itlaf edilecek         
15:50
Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor         
15:21
Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum         
14:40
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten         
10:11
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz! Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz!         
22:01
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12

Son Dakika Haberleri
16:06 Ekmeklik buğday ve arpaya da zam geldi
16:05 Ajda Pekkan'ı yeni görüntüsüyle görenler tanımakta güçlük çekiyor
16:05 Türk profesör son dalışında bulduğu kağıtta yazanı anlamadı, sosyal medyadan yardım istedi
15:52 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum
15:49 Kuş gribi sebebiyle Bulgaristan'da 40 bin tavuk itlaf edilecek
15:48 Otomobil hırsızları, şimdi de hava yastıklarına göz dikti
15:20 Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor
15:19 Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda
15:17 Lionel Messi koronavirüse yakalandı
14:36 Cristiano Ronaldo, Instagram'dan yaptığı paylaşımla ayrılık haberlerini doğruladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 16:13:16. #1.13#
SON DAKİKA: Ekmeklik buğday ve arpaya da zam geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement