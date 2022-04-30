Ekmekten ucuz kıyafet sattı; bayram alışverişine çıkanlar hücum etti - Son Dakika
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Ekmekten ucuz kıyafet sattı; bayram alışverişine çıkanlar hücum etti

30.04.2022 10:22
Ekmekten ucuz kıyafet sattı; bayram alışverişine çıkanlar hücum etti

Bursa'da bayram alışverişi için çarşıda tezgahlar kuruldu, vatandaşlar da ekonomik alışverişe büyük ilgi gösterdi.

Bursa'da bayram alışverişi için çarşıda tezgahlar kuruldu, vatandaşlar da ekonomik alışverişe büyük ilgi gösterdi. İhraç fazlası kıyafetleri tanesi bir liradan satan esnaf izdihama sebep oldu.

Bursa'da yaşayan esnaf Ali İhsan Ören, enflasyonla mücadeleye destek olmak için, 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında elindeki ürünleri 1 liraya satışa çıkardı

Bayram alışverişine çıkanlar da 3 liralık ekmekten ucuza satılan elbiseleri almak için birbirleriyle yarıştı. Fiyatı duyan vatandaşların bazıları şok geçirirken, kimisi duyduklarına inanamadı.

Artan maliyetlere rağmen vatandaşların bütçesine katkı sağlamak isteyen Ali İhsan Ören, " Enflasyona inat, stokçulara inat; devletimizin yanındayız. Devletimiz ne kadar indirim yapsa da, stokçular var olduğu sürece ilerleme kaydedemeyiz. Biz devletimizin yanındayız. Bayramda insanlarımız sevinsin diye ürünlerimizi 1 liraya satışa çıkardık" dedi.

Ören, yaptığı açıklamayla çevredeki esnafların ve vatandaşların alkışlı desteğini aldı. - BURSA

Ekmekten ucuz kıyafet sattı; bayram alışverişine çıkanlar hücum etti
Ekmekten ucuz kıyafet sattı; bayram alışverişine çıkanlar hücum etti
Ekmekten ucuz kıyafet sattı; bayram alışverişine çıkanlar hücum etti
Ekmekten ucuz kıyafet sattı; bayram alışverişine çıkanlar hücum etti
Ekmekten ucuz kıyafet sattı; bayram alışverişine çıkanlar hücum etti

YORUMLAR
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İki yılın ardından esnaf bayramdan umutlu İki yılın ardından esnaf bayramdan umutlu Uludağ'ın orman köşkleri bayram ve yaza hazır Uludağ'ın orman köşkleri bayram ve yaza hazır

Ali İhsan Su, Bayram, Esnaf, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ekmekten ucuz kıyafet sattı; bayram alışverişine çıkanlar hücum etti - Son Dakika


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