EKO İKLİM Zirvesi'nde atık pet şişelerden üretilen kumaşlarla kaplanan koltuklar sergilendi - Son Dakika

Mobilya sektöründe faaliyet gösteren Doğtaş, iklim değişikliğine dikkati çekmek için düzenlenen EKO İKLİM Zirvesi'ne atık pet şişelerden ürettikleri kumaşlarla kaplanan koltuk takımlarıyla katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) "global iletişim ortağı" olduğu EKO İKLİM Zirvesi'nde birçok firma çevreci ürün ve çözümlerini katılımcıların beğenisine sundu.

Bu firmalardan biri olan Doğanlar Holding'in mobilya sektöründe faaliyet gösteren şirketi Doğtaş, fuarda yüzde 100 atık pet şişelerden ürettiği kumaşların kaplandığı koltukları sergiledi.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, AA muhabirine, geleceğin şirketlerinin sosyal ve çevreci olması gerektiğinin bilincinde olduklarını söyledi.

Çöpten elektrik üreten sıfır atıklı tesislerinin bulunduğuna dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

"Bunu mobilyada nasıl uygulayabiliriz, sıfır karbona nasıl ulaşabiliriz' diye düşündük. Kısa zamanda her birimizin karbon ayak izi hesaplaması yapılacak. Bu kapsamda Ar-Ge çalışmaları sonrasında 1000 pet şişeden bir koltuk takımının kumaşının üretilebileceğini gördük. Ortaklaşa bir tekstil firmasıyla bu Ar-Ge çalışmalarını tamamladık. Artık atılan pet şişelerden üretilen koltuk kumaşlarından koltuk üretiyoruz. Bu durum bizi oldukça motive ediyor. Çevreye değer vermiş oluyoruz."

Doğan, holding olarak bundan önce Senegal'de Afrika'nın en büyük lojistik merkezini yaptıklarını aktararak, "İnşaatımız artık bitti mayıs ayında deneme üretimine başlıyoruz. Bu, başlangıçta 10 milyon dolarlık bir yatırımdı." dedi.