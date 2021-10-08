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11'inci YÖREX için geri sayım başladı - Son Dakika

11'inci YÖREX için geri sayım başladı

08.10.2021 12:40
11'inci YÖREX için geri sayım başladı

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle bu yıl 11'incisi düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle bu yıl 11'incisi düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in hazırlık çalışmaları devam ediyor. 20-24 Ekim'de ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan YÖREX'in Danışma Kurulu Toplantısı, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır başkanlığında çevrimiçi yapıldı.

Toplantıya, BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, ATSO Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, KOSGEB İl Müdürü İbrahim Uğur Erkış, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ömer Ersoy, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, BAKA Antalya Koordinatörü Alaattin Özyürek, ANSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Rana Demirer, Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, Konyaaltı Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi ve Kepez Belediyesi'nden başkan yardımcıları, Burdur Ticaret Borsası, MATSO, AESOB, KUTSO, Akdeniz Üniversitesi, SDÜ, AKTOB'dan temsilciler katıldı.

Salgın kuralları gözetilecek

ATB Başkanı Ali Çandır, danışma kurulu üyelerine YÖREX'e katkı ve destekleri nedeniyle teşekkür etti. 12 yıl önce çalışmalarına başlanan YÖREX'i geçen yıl salgın nedeniyle düzenleyemediklerini anımsatan Çandır, "Bu yıl özellikle oda ve borsalarımız ile yöresel ve coğrafi işaretli ürünler ticaretiyle uğraşan ticaret erbabımızdan gelen yoğun talepleri de dikkate alarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak 11. kez düzenleyeceğiz" dedi.

Coğrafi işaretli ürün sayısı arttı

YÖREX sonrası, yerel ve ulusal ölçekte coğrafi işaret kavramının öneminin anlaşıldığını kaydeden Çandır, "Yöresel ürünlerimize ulusal ve küresel ölçekte coğrafi işaret ile tesciliyle sahip çıkmaya başlanıldı. Öyle ki coğrafi işaretli ürün sayımız 900'e başvurusu yapılan ürün sayımız ise 739'a ulaştı. Bir bu kadar ürün içinde çalışmalar yapıldığını da biliyoruz" diye konuştu. Çandır, Antalya'nın 13 ürününün coğrafi işaret aldığını, 4 ürünün de başvuru aşamasında olduğunu kaydetti. YÖREX'in ardından yöresel ürünlerin Avrupa'ya da taşındığını kaydeden Çandır, Avrupa Birliği'ndeki tescilli ürün sayısının 7'ye çıktığını, 22 de tescil bekleyen ürün olduğunu kaydetti.

Unutulan değerler ortaya çıktı

YÖREX'in ardından coğrafi işaretli ürünlerin haklarının korunması ve market raflarına avantajlı bir biçimde girebilmesi için mevzuatın oluşturulduğunu belirten Çandır, "Coğrafi işaretli ürünlerin, gastronomi, kültür, turizm ve ticaretteki yeri ve önemi arttı. Çok sayıda coğrafi işaretli ürün ticareti yapan firma ve e-ticaret sitesi kuruldu. Ulusal ölçekteki e-ticaret siteleri tarafından da bu alana odaklandı. Şefler tarafından yemeklerde kullanılan ürünlerin coğrafi işaretli olmasına önem verilmeye başlandı. Özetle, kıyıda köşede kalmış, kaybolmaya yüz tutmuş zenginliklerimizin hakkını hukukunun korunması ve ekonomiye tekrar kazandırması yolunda ciddi mesafe kaydedildi" diye konuştu. Kentlerin kimliklerini yansıtan yöresel ürünlerle ilgili çalışmaların ileride daha fazla ön planda olacağını söyleyen Çandır, "Bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

E-Ticaret sitelerinden yoğun ilgi

11. YÖREX'te TOBB'un katkılarıyla geçen yıllarda olduğu gibi üreticilere ve firmalara Carrefoursa, Migros, Metro, Özdilek, Trendyol, PTT AVM, Hepsiburada, Gittigidiyor, Getir, Onedio gibi ulusal market zincirleri, e-ticaret siteleri ve restoranlar zincirleriyle yüz yüze görüşme imkanı sağlanacağını belirten Çandır, "Bu yüz yüze görüşmelere Antalya'daki üreticilerimizi ve firmalarımızı yönlendirmenizi rica ediyorum" dedi.

YÖREX çerçevesinde, YUCİTA ile "Coğrafi İşaretler Antalya Buluşması" paneli düzenleyeceklerini kaydeden Başkan Ali Çandır, 21 Ekim'de 10.30 başlayacak ve gün boyu devam edecek panellerin, Youtube ve sosyal medya aracılığıyla canlı yayınlanacağını söylerken, tüm kurumların panellere katılmasını istedi. Çandır, YÖREX sonrası Antalya'daki kurum ve kuruluşlara özel bir coğrafi işaret programı da düzenleyeceklerini bildirdi.

Çandır, YÖREX'te Hepsiburada tarafından 22, 23 ve 24 Ekim tarihlerinde coğrafi işaretli ürün üreten ve ticaretini yapanlara yönelik yerelden ulusala e-ticaret desteği ve dijital dönüşüm desteği gibi konularda eğitimler sunulacağını duyurdu. Çandır, 23 Ekim Cumartesi günü ise Grup Gümüş Pena konserinin olacağını belirtti.

81 ilden 600-700 katılımcı,300 bin ziyaretçi bekleniyor

Çandır, 10. YÖREX'i 81 ilden 657 katılımcı ve 276 bin 288 ziyaretçiyle tamamladıklarını hatırlatırken, bu yıl da 81 ilden 600-700 arasında katılımcıyı beklediklerini söyledi. Halkın bu yıl YÖREX'e büyük ilgi gösterdiğini belirten Çandır, salgın önlemleri çerçevesinde yapılacak fuara 300 bin ziyaretçi beklediklerini kaydetti.Çandır, YÖREX'in daha fazla kitleye ulaşması için kurum ve kuruluşlardan taleplerini dile getirirken, özellikle öğrencilerin YÖREX'i görmesi gerektiğini söyledi. Toplantıya katılan kurum ve kuruluş temsilcileri, YÖREX'in Antalya'nın hatta Türkiye'nin en önemli markası haline geldiğini belirterek, fuara her türlü desteği vereceklerini bildirdi. - ANTALYA

11'inci YÖREX için geri sayım başladı
11'inci YÖREX için geri sayım başladı
11'inci YÖREX için geri sayım başladı
11'inci YÖREX için geri sayım başladı
11'inci YÖREX için geri sayım başladı

E ticaret, Türkiye, Antalya, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 11'inci YÖREX için geri sayım başladı - Son Dakika Ekonomi


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