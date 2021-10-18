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2022 Dünya Kupası'nın karbon salınımını Bursalı RES firması sıfırlayacak - Son Dakika

2022 Dünya Kupası'nın karbon salınımını Bursalı RES firması sıfırlayacak

18.10.2021 16:15
2022 Dünya Kupası'nın karbon salınımını Bursalı RES firması sıfırlayacak

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın karbon salınımını Bursalı Alibey RES firması sıfırlayacak.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın karbon salınımını Bursalı Alibey RES firması sıfırlayacak. Firmanın karbon salınımına karşı ürettiği projeden elde edilen sertifikaları satın alan Katarlı firma karbon salınım hakkını Dünya Kupası'nda kullanacak.

Alibeyres Rüzgar Enerji Üretim Anonim Şirketi tarafından, 2018 yılı ekim ayında devreye alınan 30 MW gücündeki Alibey RES, GCC (Global Carbon Council) standardına göre emisyon azaltım sertifikası almaya hak kazanan dünya çapında ilk proje oldu.

Alibey RES, devreye girdiği tarihten 2020 sonuna kadarki süreçte, yaklaşık 248 milyon kWh elektrik üreterek, yaklaşık 22 bin 300 kişinin neden olduğu sera gazı emisyonuna denk gelen 133 bin 667 ton emisyon azaltımı sağladı.

Projeden elde edilen azaltım sertifikaları, 2022'de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası organizasyonu için salınan emisyonların telafisi için kullanılacak. Firma, çevresel ve sosyal faydalarının yanı sıra, bir evrensel eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA madde 7, 8, 9, 11 ve 13) katkılarından dolayı SDG (Sustainable Development Goals) Platin etiketi almaya hak kazandı.

Dünya Kupası organizasyonu için Katarlı firma kapıyı çaldı

2022 yılında Katar'daki Dünya Kupası organizasyonunda kullanılan elektrik, ışıklar, elektrikli araçlar, klimalar, otomobiller, restoranlar başta olmak üzere karbon salınımına sebep olan bütün faaliyetler için devreye giren Katar devletine ait merkezi Doha'da bulunan Supreme Committee for Delivery & Legacy Government entity Qatar firması tahmini 200 bin ton salınımı tahmin edilen karbon gazı için Bursalı Alibey RES'ten sertifika satın alıp; carbon salınım miktarını sıfırlayacak.

Katarlı firmaya sattıkları 200 bin ton karbonun sahip oldukları miktarın yüzde 8'ine tekabül ettiğini ifade eden Alibey RES Yönetim Kurulu Başkanı Bursalı Sanayici İşadamı Ali Hazır, "Biz Balıkesir, Burhaniye ile İzmir Bergama arasındaki alanda 9 adet rüzgar tribününden oluşan 30 megavat gücünde rüzgar enerji santraline sahibiz. Senelik ürettiğimiz elektrik karşılığında doğaya karbon salınımı yapmadığımız için elimizde karbon sertifikası oluyor. Karbon salınımı yapan kuruluşlar da ellerindeki karbon miktarını azaltmak için karbon salmayan firmalardan sertifika satın alıyorlar. Ayrı ayrı sertifikasyon şekilleri var. Bizim projemiz GCC' den sertifika alan ilk proje. 2022'de Dünya Kupası'nda salınacak emisyon bizim ürettiğimiz proje ile sıfırlanacak" dedi.

GCC standardı nedir?

GCC standardı, merkezi Katar'da olan Körfez Araştırma ve Geliştirme Kurumu (GORD) tarafından düşük karbon ekonomisine geçişi desteklemek ve emisyon azaltımı sağlayan projelerin karbon finansmanından faydalanması için geliştirilen bir girişim olarak biliniyor. ICROA (Uluslararası karbon azaltım ve offsetleme ittifakı) ve CORSIA (Uluslararası Havacılıkta Karbon Denkleştirme ve Azaltma Sistemi) tarafından da onaylanan GCC, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın karbon finansmanından daha fazla faydalanmasını hedefliyor. - BURSA

2022 Dünya Kupası'nın karbon salınımını Bursalı RES firması sıfırlayacak
2022 Dünya Kupası'nın karbon salınımını Bursalı RES firması sıfırlayacak
2022 Dünya Kupası'nın karbon salınımını Bursalı RES firması sıfırlayacak
2022 Dünya Kupası'nın karbon salınımını Bursalı RES firması sıfırlayacak
2022 Dünya Kupası'nın karbon salınımını Bursalı RES firması sıfırlayacak
2022 Dünya Kupası'nın karbon salınımını Bursalı RES firması sıfırlayacak
2022 Dünya Kupası'nın karbon salınımını Bursalı RES firması sıfırlayacak

2022 Dünya Kupası, Dünya Kupası, Karbon, Katar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2022 Dünya Kupası'nın karbon salınımını Bursalı RES firması sıfırlayacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 2022 Dünya Kupası'nın karbon salınımını Bursalı RES firması sıfırlayacak - Son Dakika
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