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30 çiftçi ailesine 15 bin kilogram acı bakla tohumu - Son Dakika

30 çiftçi ailesine 15 bin kilogram acı bakla tohumu

22.10.2021 13:01
30 çiftçi ailesine 15 bin kilogram acı bakla tohumu

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 30 çiftçi ailesine 15 bin kilogram acı bakla tohumu dağıtımı yapılıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 30 çiftçi ailesine 15 bin kilogram acı bakla tohumu dağıtımı yapılıyor.

Süleymanpaşa ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde Acı Bakla Tohumu Dağıtım Töreni yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan "Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, Tekirdağ Çiftçi Kooperatifi ve NKÜ Ziraat Fakültesi işbirliğiyle yürütülen Alım Garantili Sözleşmeli Üretim şeklinde 10 ilçede toplam bin dekar alanda uygulamaya konulan "Alternatif Yem Bitkisi Acı Bakla Projesi" tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal törende yaptığı konuşmada, "İlimizde yoğun olarak tarımsal üretim yapılıyor, bunun sonucunda topraktaki organik madde miktarı düşüyor. Biz hep aynı ürünleri ekerek bu düşüşü önleyemeyiz. Acı bakla, aynı zamanda bir baklagil bitkisi olması nedeniyle münavebeye çok uygun, iklim değişikliği ve kuraklığa karşı dayanıklı, ayrıca içeriğinde yem sanayi için zengin protein ve yağ içeriğine sahip. Ülkemiz yem sanayinin hammadde ihtiyaçlarının karşılanması, çok pahalı olan soyaya alternatif bir yem kaynağı olarak Acı Baklayı teşvik ediyoruz. Geçen yıl yapılan demonstrasyon çalışmalarımızdan alınan sonuçlardan memnunuz, Acı Bakla danelerinden elde ettiğimiz deneme yemlerinin alkoloid düzeyleri normal seviyelere düşürüldü, yakın zamanda TAGEM ile birlikte bu yemlerin besleme performanslarını inceleyeceğiz. Hayvancılığımız için yem kaynağı önemli, bu nedenle bu projeyi çok önemli buluyorum, bölgemizde acı bakla yetiştiriciliğinin yaygınlaşması arzusundayız. Tohum alan üreticilerimize şimdiden bereketli ürünler dilerim" dedi.

Proje 10 ilçede toplam 30 çiftçi ailesine 15 bin kilogram acı bakla tohumu dağıtılarak devam ediyor. Hasat sonunda elde edilen ürünler, Tekirdağ Önder Çiftçi Kooperatifi tarafından satın alınarak ve farklı rasyonlarla yem denemesi yapılması ve projenin 2022 yılında artarak sürdürülmesi planlanıyor. - TEKİRDAĞ

30 çiftçi ailesine 15 bin kilogram acı bakla tohumu
30 çiftçi ailesine 15 bin kilogram acı bakla tohumu

Tekirdağ, Çiftçi, Tohum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 30 çiftçi ailesine 15 bin kilogram acı bakla tohumu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 30 çiftçi ailesine 15 bin kilogram acı bakla tohumu - Son Dakika
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