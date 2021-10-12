Üye Girişi
6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı yarın başlıyor - Son Dakika

6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı yarın başlıyor

12.10.2021 15:08
6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı yarın başlıyor

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından 2 yılda bir düzenlenen Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı'nın 6'ncısı (6.ICEES), Türksat AŞ'nin iletişim desteğiyle ziyaretçilere yarın kapılarını açıyor.

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından 2 yılda bir düzenlenen Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı'nın 6'ncısı (6.ICEES), Türksat AŞ'nin iletişim desteğiyle ziyaretçilere yarın kapılarını açıyor.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ev sahipliğinde, GTÜ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek konferansın bu yılki ana temaları "Afetlere Hazırlık Yılı Kapsamında Afet Risklerinin Azaltılmasında Yenilikçi Teknolojiler" ve "Sismik Dirençlilik" olarak belirlendi.

Alanından dünyanın önde gelen bilim adamlarının yer alacağı sempozyumda, afet yönetimi ve risk, geoteknik deprem mühendisliği, gözlemsel sismoloji, performans esaslı tasarım, tarihi yapılar, erken uyarı sistemleri, yapısal sağlık izlemesi, deprem yönetmelikleri, kritik altyapı tesislerinin deprem performansları ve tasarımı gibi bilim dallarında birçok özel oturum ve sunumlar yapılacak. Yurt dışından katılımcıların çevrim içi, yurt içindeki katılımcıların ise yüz yüze katılacağı konferans 15 Ekim'e kadar sürecek.

Deprem mühendisliği camiasında dünyaca tanınan birçok bilim insanı davetli konuşmacı olarak 6ICEES'e katılacak.

Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye, Türksat, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı yarın başlıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor 15:02 Son Dakika! G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı 14:46 Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı Haber alamadığı arkadaşının cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı 14:37 Haber alamadığı arkadaşının cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor 14:27 Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor Burak Elmas'tan 14:17 Burak Elmas'tan "Fenerbahçe ile dost mu oldunuz?" sorusuna cevap: Dostluk tarifiniz nedir bilmiyorum ama hiçbirimiz düşman değiliz Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor 13:53 Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor
Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı 13:44 Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı 13:20 AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı

Son Dakika Haberleri
15:02 Son Dakika! G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor
14:45 Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı
14:38 Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı
14:26 Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor
14:16 Burak Elmas'tan "Fenerbahçe ile dost mu oldunuz?" sorusuna cevap: Dostluk tarifiniz nedir bilmiyorum ama hiçbirimiz düşman değiliz
14:09 Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası
14:02 Bina yıkımı sırasında elektrik telleri patlamaya başladı
13:43 Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı
13:36 Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
13:30 CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar
Fenerbahçe'de büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri bitiyor Fenerbahçe'de büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri bitiyor         
15:05
Dünyada sadece Türkiye'de üretilen Dünyada sadece Türkiye'de üretilen "Elazığ vişne" mermerine yurt dışından yoğun ilgi         
14:58
Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı         
14:38
Selfie çeken genç kız, uçurumdan düşüp hayatını kaybetti! Onu tutmak isterken yuvarlanan kuzeni yaralandı Selfie çeken genç kız, uçurumdan düşüp hayatını kaybetti! Onu tutmak isterken yuvarlanan kuzeni yaralandı         
14:28
Şeytanın bile aklına gelmez! Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen turistten 400 dolar vize parası aldı Şeytanın bile aklına gelmez! Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen turistten 400 dolar vize parası aldı         
14:18
Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası         
14:09
Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı         
13:47
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi         
12:38
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu         
12:19
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Squidgame lakaplı Twitch yayıncısı, diziyle aynı kullanıcı ismini taşıdığı için Instagram hesabı kapatıldı Squidgame lakaplı Twitch yayıncısı, diziyle aynı kullanıcı ismini taşıdığı için Instagram hesabı kapatıldı         
10:22
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 15:12:09. #1.12#
SON DAKİKA: 6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı yarın başlıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement