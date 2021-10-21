Üye Girişi
75 bin pazarcıyı e-ticaretle buluşturacak - Son Dakika

75 bin pazarcıyı e-ticaretle buluşturacak

21.10.2021 10:55
75 bin pazarcıyı e-ticaretle buluşturacak

Geleneksel pazar alışverişini mobil uygulamayla online platforma taşıyan Pazardan bir ilke daha imza atıyor.

Geleneksel pazar alışverişini mobil uygulamayla online platforma taşıyan Pazardan bir ilke daha imza atıyor. Bu yılın başında faaliyete başlayan ve 10 milyon TL değerlemeyle tohum yatırım turuna çıkan start-up, 500 bin TL'lik NFT koleksiyonunu satışa sundu. Bu bağlamda 75 bin pazarcı e-ticaretle buluşturulacak.

Giderek yaygınlaşan NFT'ler (non-fungible token) şimdi de start-up yatırımcılarının tercihi oluyor. İnternetten kolayca indirilebilen ve milyonlarca dolara alıcı bulan kripto sanat eserlerinin dijital sertifikaları olarak tanımlanan NFT'ler, son olarak 10 milyon TL değerlenmeyle tohum yatırım turuna çıkan Pazardan tarafından gündeme taşındı. NFT aracılığıyla yatırım toplama fırsatı yaratarak girişim ekosisteminde öncülük ettiklerini belirten Pazardan CEO'su Burak Sıraç, "Pazar alışverişlerini dijitalleştiren Pazardan'ı bir teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz. Türkiye'deki 75 bin pazarcıyı e-ticaretle buluşturarak, meyve-sebze alışverişlerine yeni bir soluk getirmek istiyoruz" dedi.

EKİBİN YARATICILIĞINI AVANTAJA ÇEVİRECEK

Kısa sürede İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir ve Gaziantep gibi illerde 200'ün üzerinde tezgaha ulaştıklarını söyleyen Burak Sıraç, "Pazardan'la eriştiğimiz 150 TL'lik file ortalaması, Türkiye'de market alışverişlerinde görülen sepet ortalamasının yüzde 70 üstünde. Aldığımız yeni yatırımlarla, bir yandan ürünü geliştirirken, diğer yandan pazarlama faaliyetlerimizi hızlandırarak daha geniş kitlelere hitap edeceğiz. Marketlere, restoranlara ve şirketlere toplu alışveriş yapabilecekleri bir model sunmak üzere de çalışıyoruz ve ekibimizin yaratıcılığını avantaja çevirerek farklı girişimlerin de kullanabileceği metodolojilerle sektörde ilklere imza atmak istiyoruz" diye konuştu.

300 BİN LİRALIK İLK YATIRIM TOPLANDI

Ekonomik gelişme ve modellerin farklılaştığı bir ekosistemde, start-up yatırım metodolojilerinin de güncel gelişmelere ayak uydurabileceğini belirten Pazardan CEO'su Burak Sıraç, NFT sürecini ise şu sözlerle anlattı:

"İş yapış modelimiz ve ortaya koyduğumuz değer önerisi, birçok yatırımcının dikkatini çekiyor. 10 milyon TL değerlemeyle çıktığımız tohum yatırım turuna, ilk yatırımımızı alarak devam ediyoruz. Bu süreçte tüm dünyanın yoğun ilgi gösterdiği NFT ekosisteminde bir ilki gerçekleştirdik. 'Pazardan "Seeding Collection" adıyla yerel pazarlarımızdaki objeleri simgeleyen 5 eserin yer aldığı, 500 bin TL'lik (14,13 ETH) NFT koleksiyonu oluşturduk ve opensea.io üzerinden yayınlandık. Bundan sonraki süreçte yatırımlarımızı NFT üzerinden alacağız ve NFT koleksiyonlarımız kapsamında farklı planlarımız devreye girecek. Ayrıca tohum yatırım turuna katılan yatırımcılarımıza 2. turda sağlayacağımız bazı avantajlar da olacak. Önümüzdeki günlerde daha farklı NFT ve blockchain projeleri de planlıyoruz."

ONLINE MARKET ALIŞVERİŞİNİN YÜZDE 27'DEN FAZLASI SEBZE VE MEYVELERDEN OLUŞUYOR

Türkiye'deki pazar servisi hizmet hacminin pandemiyle birlikte her geçen gün arttığını belirten Burak Sıraç, "5,5 milyar TL'lik toplam online market alışverişinin yüzde 27,27'sini sebze ve meyve oluşturuyor. Bu pastada payımızın olması için kullanıcıların semt ve organik pazar tezgahlarından online alışveriş yapabildiği bir pazaryeri platformu olarak 2021'in başında hizmet vermeye başladık. Tüketiciler uygulama üzerinden adreslerine gönderim yapan pazarları ve buradaki tezgahları seçip alışveriş yapıyor. Pazarın kurulduğu gün teslimat için saat aralıklarını seçiyor ve online ödemeyle alışverişi tamamlıyor. Bu sayede zaman ve efor isteyen geleneksel pazar alışverişi, temassız ve çevrimiçi alışveriş deneyimine dönüşüyor. Kullanıcılar Google Play Store ve App Store'dan Pazardan uygulamasını indirilebiliyor. Düşük reklam harcamalarımıza rağmen, App Store tarafından birkaç kez 'olmazsa olmaz' uygulama olarak önerildik! Kasım ayında satışları internet sitesinden de başlatacağız" diyerek sözlerini noktaladı.


75 bin pazarcıyı e-ticaretle buluşturacak
75 bin pazarcıyı e-ticaretle buluşturacak
75 bin pazarcıyı e-ticaretle buluşturacak
75 bin pazarcıyı e-ticaretle buluşturacak

Türk Lirası, Yatırım, Türkiye, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 75 bin pazarcıyı e-ticaretle buluşturacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti 12:04 İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı 11:55 Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar 11:43 Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar
Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi 11:28 Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi 11:22 Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Bakan Koca'nın 11:05 Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi 10:13 Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 10:07 DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"

Son Dakika Haberleri
12:03 İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti
12:02 Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
11:54 Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı
11:42 Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar
11:32 Son dakika! Altının gram fiyatı 531 liradan işlem görüyor
11:27 Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi
11:26 DenizBank, salgın sebebiyle Eskişehir şubesinde hizmete bir süre ara verdi
11:19 Müşterilerin bulunduğu restoranda doğalgaz patladı: 3 ölü, 30 yaralı
11:18 Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp "Karaköprü Narlıktır" şarkısında oynattı
11:05 Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi
Sinirli amca, evinin önünde hamsi satmasını istemediği yeğeninin tezgahını, motorlu testereyle parçaladı Sinirli amca, evinin önünde hamsi satmasını istemediği yeğeninin tezgahını, motorlu testereyle parçaladı         
12:08
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
104 yerinden bıçakladığı eşinin başına oturup ölmesini bekledi! Dehşet saçan kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor 104 yerinden bıçakladığı eşinin başına oturup ölmesini bekledi! Dehşet saçan kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor         
11:49
Son dakika! Altının gram fiyatı 531 liradan işlem görüyor Son dakika! Altının gram fiyatı 531 liradan işlem görüyor         
11:32
Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi         
11:23
Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp "Karaköprü Narlıktır" şarkısında oynattı         
11:18
Taksicilerin Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı         
10:38
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler         
07:40
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 12:15:00. #1.12#
SON DAKİKA: 75 bin pazarcıyı e-ticaretle buluşturacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement