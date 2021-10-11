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8 ay çalıştırılacak 6 temizlik görevlisi alınacak - Son Dakika

8 ay çalıştırılacak 6 temizlik görevlisi alınacak

11.10.2021 11:41
8 ay çalıştırılacak 6 temizlik görevlisi alınacak

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor il Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Merkez ilçe Birimlerinde çalıştırılmak üzere 6 temizlik görevlisi alınacak.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor il Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Merkez ilçe Birimlerinde çalıştırılmak üzere 6 temizlik görevlisi alınacak.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor il Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 8 ay çalıştırılmak üzere alınacak 4'ü kadın 2 erkek kura ile belirlenecek. 18 Ekim Pazartesi günü sat 10.30 'da Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Başvurular 08.10.2021- 12.10.2021 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr ve Alo 170 Çağrı Merkezi aracılığı ile yapılacak. - ZONGULDAK

Toplum Yararına Program, Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 8 ay çalıştırılacak 6 temizlik görevlisi alınacak - Son Dakika Ekonomi


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