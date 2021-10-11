8 ay çalıştırılacak 6 temizlik görevlisi alınacak

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor il Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Merkez ilçe Birimlerinde çalıştırılmak üzere 6 temizlik görevlisi alınacak.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor il Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 8 ay çalıştırılmak üzere alınacak 4'ü kadın 2 erkek kura ile belirlenecek. 18 Ekim Pazartesi günü sat 10.30 'da Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Başvurular 08.10.2021- 12.10.2021 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr ve Alo 170 Çağrı Merkezi aracılığı ile yapılacak. - ZONGULDAK