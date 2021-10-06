AB mahkemesi, sınır ötesi seyahatlerde kimlik istenebileceğine hükmetti

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, üye ülkelerin sınır ötesi seyahat eden vatandaşlarından geçerli bir kimlik talep edebileceğine karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, tekneyle Finlandiya'dan Estonya'ya geçerli kimlik belgesi olmadan seyahat eden bir Fin'in dosyasını karara bağladı.

Mahkeme, kullanılan ulaşım aracından bağımsız biçimde AB üyesi bir ülkenin bir başka AB ülkesine seyahat eden vatandaşlarından geçerli kimlik kartı veya pasaport talep edebileceğine hükmetti.

Kararda, AB hukukunca sınır ötesi seyahatte kimlik bulunmaması halinde üye ülkenin bu kişiye para cezası uygulayabileceği ancak cezanın söz konusu dosyadaki biçimde failin aylık gelirinin yüzde 20'si seviyesindeki gibi "orantısız olamayacağı" belirtildi.

Dava hakkında

Bir Fin, 2015 yılının ağustos ayında yanında pasaport olmadan tekneyle uluslararası sulardan geçerek Finlandiya'dan Estonya'ya seyahat etti. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye dönüşünde yapılan sınır kontrolünde görevliler pasaport talep etti.

Finlandiya yasaları uyarınca bir kişinin sınır ötesi seyahatlerde yanında geçerli kimlik kartı veya pasaport bulundurması gerekiyor. Söz konusu belgeyi sunamayan kişilere Finlandiya ceza hukuku uyarınca ortalama aylık gelirinin yüzde 20'si kadar para cezası uygulanıyor.

Yanında ehliyet dışında bir belge bulunmayan kişiye de ceza uygulanacaktı.

Söz konusu kişinin aylık gelirinin yüzde 20'sinin 95 bin 250 avro olması cezanın dikkat çekmesine neden oldu.

Dosya, savcılık tarafından Finlandiya Anayasa Mahkemesi'ne kadar taşındı. Anayasa Mahkemesi, Avrupa Adalet Divanı'ndan hukuki görüş istedi.