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ABD Başkanı Biden'ın sosyal harcama planının yeni çerçevesinin detayları belli oldu - Son Dakika

ABD Başkanı Biden'ın sosyal harcama planının yeni çerçevesinin detayları belli oldu

28.10.2021 17:51
ABD Başkanı Biden'ın sosyal harcama planının yeni çerçevesinin detayları belli oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama planının yeni çerçevesinin detayları paylaşıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama planının yeni çerçevesinin detayları paylaşıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu plan milyonlarca kişiye istihdam sağlanmasını, iş gücüne katılımı artırmayı, uzun vadeli büyümeyi teşvik etmeyi, fiyat baskılarını azaltmayı ve ABD'nin temiz enerji hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamayı amaçlıyor.

Sosyal harcama planı, yasalaşması halinde çocuklu aileler ile düşük gelirli Amerikalıların yaşamlarını ve yenilenebilir enerji ekonomisini derinden etkileyecek çeşitli programları içeriyor.

Plan kapsamında, 6 yıl boyunca sağlanacak finansmanla 3-4 yaş çocukların ücretsiz okul öncesi eğitim hizmetine erişiminin sağlanması öngörülüyor.

Ailelerin çocuk bakım masraflarının gelirlerinin yüzde 7'sinden fazla olmayacak şekilde sınırlayan çocuk bakımı programının hayata geçirilmesi planlanırken, ülke çapında yaklaşık 35 milyon haneyi etkileyen mevcut genişletilmiş Çocuk Vergi Kredisinin bir yıl süreyle uzatılması öngörülüyor.

Sosyal harcama planında, temiz enerji ekonomisine yönelik toplam 555 milyar dolarlık kaynak ayrılması planlanıyor. Bu kapsamda, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere kamu hizmetleri ve konutlarda temiz enerji için 10 yıl süreli genişletilmiş vergi yardımlarının sağlanması amaçlanıyor.

Plan ile mevcut Uygun Fiyatlı Bakım Yasası desteklerinin de 2025'e kadar uzatılması öngörülüyor.

Vergi gelirleriyle finanse edilecek

Biden'ın sosyal harcama planının finansmanı için bir dizi vergi düzenlemesinin de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda uygulanması hedeflenen yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisinden 325 milyar dolarlık gelir sağlanması öngörülüyor.

Hisse geri alım vergisinden 125 milyar dolar sağlanması beklenirken, yüzde 15'lik küresel asgari kurumlar vergisi ve uluslararası vergi kurallarında öngörülen cezaların uygulanmasıyla ise 350 milyar dolarlık gelir sağlanması planlanıyor.

Biden'ın planında geliri 10 milyon doların üzerinde olanlar için yüzde 5 ve 25 milyon doların üzerinde olanlar için ilave yüzde 3'lük vergi alınmasına yönelik düzenleme de yer alıyor. Amerikalıların yüzde 0,02'sinin etkileneceği bu düzenlemeden 230 milyar dolarlık gelir elde edilmesi öngörülüyor.

Planda yer alan vergi düzenlemeleriyle 10 yılda toplam 2 trilyon dolara yakın vergi geliri sağlanması hedefleniyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Enerji, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Başkanı Biden'ın sosyal harcama planının yeni çerçevesinin detayları belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'ın sosyal harcama planının yeni çerçevesinin detayları belli oldu - Son Dakika
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