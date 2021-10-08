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ABD'de istihdam eylülde beklentilerin altında kaldı - Son Dakika

ABD'de istihdam eylülde beklentilerin altında kaldı

08.10.2021 16:15
ABD'de istihdam eylülde beklentilerin altında kaldı

ABD'de tarım dışı istihdam, eylülde 194 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,8'e düştü.

ABD'de tarım dışı istihdam, eylülde 194 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,8'e düştü.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, eylülde 194 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin çok altında kalan tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 500 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam artışının en fazla görüldüğü sektörler, eğlence ve konaklama, profesyonel ve iş hizmetleri, perakende ticaret ile nakliye ve depolama oldu. Kamu eğitim sektöründe ise istihdam bu ayda azalma gösterdi.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin temmuz ve ağustos ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, temmuzda tarım dışı istihdamdaki artış 1 milyon 53 binden 1 milyon 91 bine yükseltilirken, ağustos ayı verisindeki artış 235 binden 366 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranı beklenenden iyi geldi

ABD'de işsizlik oranı ise eylülde 0,4 puan azalarak yüzde 4,8'e geriledi. Bu dönemde beklenenden fazla düşüş gösteren ve Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen işsizlik oranının yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik oranı ağustosta yüzde 5,2 olmuştu.

Ülkedeki işsiz sayısı eylülde 710 bin kişi azalarak 7,7 milyona indi. İş gücüne katılım oranı, eylülde sınırlı bir değişim göstererek yüzde 61,7'den yüzde 61,6'ya geriledi.

Haftalık ortalama çalışma saati eylülde 34,8 seviyesinde gerçekleşirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise eylülde 30,85 dolara çıktı.

ABD'de işsizlik oranı Kovid-19 salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, ülkede istihdam artışının keskin bir şekilde yavaşladığını, ancak Kovid-19 vakaları azaldıkça ve insanlar iş aramaya devam ettikçe gelecek aylarda işe alımların artabileceğini belirtti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, İstihdam, İşsizlik, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de istihdam eylülde beklentilerin altında kaldı - Son Dakika Ekonomi


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