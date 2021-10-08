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Abdi İbrahim Otsuka "Öyle Söyleme!" hareketini genişletiyor - Son Dakika

Abdi İbrahim Otsuka "Öyle Söyleme!" hareketini genişletiyor

08.10.2021 12:23
Abdi İbrahim Otsuka

Abdi İbrahim Otsuka, geçen yıl ekim ayında başlattığı ve toplumun büyük desteğini kazanan Öyle Söyleme! hareketine sosyal medyayı da dahil etti.

Abdi İbrahim Otsuka, geçen yıl ekim ayında başlattığı ve toplumun büyük desteğini kazanan Öyle Söyleme! hareketine sosyal medyayı da dahil etti.

Abdi İbrahim Otsuka'dan yapılan açıklamaya göre şirket, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde sosyal medya kullanıcılarına, paylaşımlarında ruhsal hastalık isimlerinin hakaret amaçlı kullanımını, önce dillerinden sonra da klavyelerinden çıkarmaları yönünde çağrıda bulunarak "Öyle Söyleme!" diyecek.

Şirket, bu yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde sosyal medya platformlarında başlattığı kampanya ile sosyal medya kullanıcılarına, ruhsal hastalık isimlerinin hakaret amaçlı kullanımını, dillerinden ve klavyelerinden çıkarmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Abdi İbrahim Otsuka, #öylesöyleme! hashtag'i ile dilde damgalamayı önleme çağrısı yapacağı sosyal medya platform kullanıcılarına özel olarak çıkartma ve çerçeveler tasarladı.

Her sosyal medya platformu için özel posterler tasarlayan şirket, posterleri kullanıcılara yapacakları paylaşımlar ile ulaştıracak.

Kullanıcılar Öyle Söyleme! web sitesine girerek kendi profil fotolarını oluşturabilecek, Instagram filtrelerini ve whatsapp sticker'larını indirebilecek.

Ekim ayı boyunca paylaşımların yapılacağı ve bir yıl sürecek olan kampanya dönemi içinde Abdi İbrahim Otsuka, Öyle Söyleme! twitter hesabını açarak, sosyal medyada bu kelimeleri kullananları uyaracak.

Abdi İbrahim Otsuka tarafından dilde damgalamayı bitirmeye yönelik başlatılan "Öyle Söyleme!" hareketi, öncelikle herkesi kendi düşünce ve sözlerinde bir davranış değişikliği başlatmaya çağrı yapıyor.

Günlük dilde ruhsal hastalıklara olumsuz anlam yükleyen damgalayıcı söylemlerden uzak durmaya, bu tip söylemlerin farkında olmaya davet ediyor.

"50 öğrenciyi, Öyle Söyleme! elçisi olarak yetiştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Otsuka Grup Müdürü Zeynep Alptekin Basa, her yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı gününde toplumdaki anlayış ve farkındalıkları hedefleyen etkinlikler yaptıklarını bildirdi.

Sosyal sorumluluk projelerinin ana hedefinin, ruh sağlığı konusunda toplumsal farkındalık yaratarak hasta ve hasta yakınlarına destek olduğunu belirten Basa, şunları kaydetti:

"Ruhsal hastalıklarla yaşayanlar ve yakınlarının hayatındaki zorluklar arasında ilk sırada gelen damgalamaya karşı geçen yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde Öyle Söyleme! hareketini başlattık. Üniversiteler ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sonucu toplumsal sorunlara duyarlı 3 bin 500 öğrenciye bu konuda eğitim verdik. Proje kapsamında gençlerle yaptığımız çalışmalar sonucu 50 öğrenciyi, Öyle Söyleme! elçisi olarak yetiştirdik. Eğitimlere katılarak sertifika alan gençler, ruhsal hastalıkla yaşayan bireylere yönelik olumsuz davranış ve dil kullanımının yıkıcı etkilerini çevresine anlatan elçi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile bir iş birliği protokolü imzaladık ve hazırladığımız eğitimler ile öğretmen, rehber öğretmen, öğrenci ve velileri ruhsal hastalıklar ve damgalama konusunda bilinçlendirmeyi hedefledik. Bu yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde sosyal medya kullanıcılarına, ruhsal hastalık isimlerinin hakaret amaçlı kullanımını, önce dillerinden sonra da klavyelerinden çıkarmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Sosyal medyada dilde damgalamaya karşı başlattığımız bu kampanyaya kamuoyunun her kesiminden yoğun katılım bekliyoruz."

Abdi İbrahim, ruh sağlığı, Medya, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Abdi İbrahim Otsuka 'Öyle Söyleme!' hareketini genişletiyor - Son Dakika Ekonomi


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