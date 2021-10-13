Adana Ticaret Borsası
13.10.2021 14:15
Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 24 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,85
|2,95
|Mısır
|Kg
|2,63
|2,71
|Ayçiçeği
|Kg
|5,25
|5,35
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,95
|5,10
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|23,90
|24,00
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