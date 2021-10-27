Akdeniz Belediyesi vezneleri hafta sonu açık olacak

Akdeniz Belediyesi, 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunundan faydalanıp taksitlerini ödemek isteyen vergi mükellefi vatandaşlar için merkez binada bulunan veznelerini bu hafta sonu açık tutacak.

Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu kapsamında, birinci taksit ödeme süresinin 1 Kasım'da sona ereceği hatırlatıldı. Açıklamada, söz konusu kanundan faydalanarak emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerini ödemek isteyen mükelleflerin 1 Kasım 2021 tarihine dek ödeme yapmaları gerektiği ifade edildi.

Yasadan yararlanabilmek için ilk 2 taksit süresinde ödenmeli

Vergi mükellefi vatandaşların, söz konusu kanun hükümleri ve düzenlemeden yararlanmaya devam edebilmeleri için ilk 2 taksiti belirlenen süre içinde ödemesi gerekiyor. Mükellefler; adı geçen vergilere ait ödemelerini, belediye vezneleri ve www.akdeniz.bel.tr adresi üzerinden de yapabilecekleri bildirildi.

Bu hafta sonu vezneler açık

Öte yandan Akdeniz Belediyesi; vergi mükellefi vatandaşların gecikmeye uğramamaları ve olası yoğunlukları önlemek amacıyla 30 Ekim Cumartesi ile 31 Ekim Pazar günlerinde, belediye merkez binada bulunan veznelerini 10.00-16.00 saatleri arasında açık tutacak. - MERSİN