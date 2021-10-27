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Allianz Türkiye'nin inovasyon çalışmalarına uluslararası ödül - Son Dakika

Allianz Türkiye'nin inovasyon çalışmalarına uluslararası ödül

27.10.2021 10:15
Allianz Türkiye'nin inovasyon çalışmalarına uluslararası ödül

Sigorta şirketi Allianz Türkiye, Kurum İçi Girişimcilik Programı ve API'larını startup'lara açtığı programı HackZone ile 'Business Culture Awards'dan ödülle döndü.

Sigorta şirketi Allianz Türkiye, Kurum İçi Girişimcilik Programı ve API'larını startup'lara açtığı programı HackZone ile 'Business Culture Awards'dan ödülle döndü. İş Kültüründe En İyi Uluslararası Organizasyon kategorisinde birinci oldu.

Allianz Türkiye, İnovasyon Ofisi liderliğinde girişimcilik ve inovasyon kültürünü geliştirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarla uluslararası düzeyde başarılara imza atıyor. Sigorta şirketinin Kurumiçi Girişimcilik Programı ve Bilgi Teknolojileri ekipleriyle birlikte hayata geçirilen açık inovasyon programı HackZone, Business Culture Awards'da ödüle layık görüldü. Sigorta şirketi, işyeri kültürünü geliştiren veya dönüştüren projelerin değerlendirildiği organizasyonda 'İş Kültüründe En İyi Uluslararası Organizasyon' (Best International Organisationfor Business Culture) kategorisinde birinci oldu.

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, Kurumiçi Girişimcilik programının, çalışanların fikirlerini ileteceği, bu fikirlerin hayata geçirileceği, bir iş modeline dönüştürüleceği sağlam bir süreç olarak tasarlandığını söyledi. Kırcı sözlerine şöyle devam etti: "Programın dördüncüsünü 2020 yılında tamamladık. Dördüncü dönemin duyurusunun yapılmasından sonra, çalışanlarımızdan yaklaşık 116 girişimci fikir başvurusu aldık. Bu projeler arasından ikisi seçilerek startup iş birlikleri ile proje üretim sürecine girildi ve program sonunda 2 projemizi de uygulamaya aldık. Bu sene de Kurumiçi Girişimcilik programımız tüm hızıyla devam ediyor. Açık inovasyon programlarımız kapsamında ise dış paydaşlarla yapılan iş birliği çerçevesinde, API'larımızı (Uygulama Ara Yüz Programları) kullanıma sunarak açık sigortacılığın öncülüğünü yaptık. HackZone Allianz Open Insurance, sektörümüzde değer üretmek ve startup iş birliklerini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz programlardan biri.2021 yılında da bu programı 6 aylık hızlandırma programı olan HackZone Scale Up Accelerator ile ileriye taşıyoruz. Hedefimiz, kurum dışındaki girişimcilere destek olmak, dış girişimcilik ekosisteminin inovasyon gücünü şirkete aktarmak ve topluma faydalı projeleri bünyemize katmak. Ayrıca, girişimcilik ekosisteminde sigortacılığa olan ilgiyi artırmayı, gerçek anlamda sigorta teknolojileri tanımını zihinlerde oturtmayı ve bu alana yeni fikirler ile girişimcileri çekebilmeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmalarımızın uluslararası platformlarda takdir görmesi, doğru bir yolda olduğumuzun göstergesi."

HackZone Open Insurance ile startup'lara 100 saati aşan mentorluk imkanı sağlandı

Verilen bilgiye göre, şirketin İnovasyon Ofisi liderliğinde hayata geçirilen Kurumiçi Girişimcilik Programı ile çalışanların inovatif fikir ve önerilerini sisteme katmak hedefleniyor. İnovasyon Ofisi ve Bilgi Teknolojileri ekipleri tarafından hayata geçirilen ve 20 Ekim - 15 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen açık inovasyon programı 'HackZone Open Insurance' ile ise Türk sigorta sektöründe 'ilk' PoC (Projelerin uygulanabilirliğini kanıtlayan ön çalışma) odaklı inovasyon programı. Startup'larla inovatif iş modelleri geliştirmeyi amaçlayan programa 25 ülkeden 80 başvuru alındı. Programda startup'lara 10 günlük bir maraton boyunca uygulama arayüz programlarına sağlanan erişimle tasarım ve kodlama odaklı uygulamaları deneyimlemeleri; 32 mentorla birlikte 100 saati aşan mentorluk imkanı sağlandı. - İSTANBUL

Allianz Türkiye'nin inovasyon çalışmalarına uluslararası ödül

Girişimcilik, Onur Kırcı, Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Allianz Türkiye'nin inovasyon çalışmalarına uluslararası ödül - Son Dakika Ekonomi


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