İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 547,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.626,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE PAZARTESİ KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 554,50 554,70 547,00 547,20 Cumhuriyet Ata Lira 3.654,00 3.675,00 3.605,00 3.626,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 505,70 509,70 499,00 503,00 Lira(Tam) Ziynet 3.571,00 3.591,00 3.523,00 3.543,00 Yarım Ziynet 1.786,00 1.796,00 1.761,00 1.771,00 Çeyrek Ziynet 893,00 898,00 881,00 886,00

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