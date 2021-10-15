Altının kilogramı 526 bin 600 liraya gerildi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 526 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 526 bin 600 lira, en yüksek ise 530 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 526 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 589 milyon 296 bin 447,43 lira, işlem miktarı ise 1.118 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 628 milyon 122 bin 363,03 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 530.500,00 1.797,15 En Düşük 526.600,00 1.771,20 En Yüksek 530.500,00 1.799,40 Kapanış 526.600,00 1.772,20 Ağırlıklı Ortalama 528.319,70 1.787,07 Toplam İşlem Hacmi (TL) 589.296.447,43 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.118 Toplam İşlem Adedi 38

Son Dakika

Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı

Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler

Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı

İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı

Kazdağları'nda yetişen kestaneler köylülerin gelir kapısı oldu! Günlük 250 lira kazanan var

Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin

Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı

Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart