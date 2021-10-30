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Amerikalı zenginleri taşıyan 'Azamara Journey' Kuşadası'na yanaştı - Son Dakika

Amerikalı zenginleri taşıyan 'Azamara Journey' Kuşadası'na yanaştı

30.10.2021 00:58
Amerikalı zenginleri taşıyan 'Azamara Journey' Kuşadası'na yanaştı

Kuşadası'nın, korona virüs salgını döneminden sonra bu yıl kruvaziyer turizminden yüzü gülmeye başladı.

Kuşadası'nın, korona virüs salgını döneminden sonra bu yıl kruvaziyer turizminden yüzü gülmeye başladı. Zengin Amerikalıları taşıyan 'Azamara Journey' Kuşadası limanına yanaştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Port Kuşadası limanına, Malta bayraklı Azamara Journey isimli kruvaziyer gemisi yanaştı. 'Zenginler gemisi' olarak anılan gemiden ilçeye 350 turist giriş yaptı. Çoğunluğu Amerikalı yolcular, limanda halk oyunları ekibi tarafından karşılandı. Kuşadası Ege Liman İşletmelerine yanaşan gemiden inen turistler, Efes Antik Kenti, Meryemana Evi ve Şirince köyünü gezdi.

Turist taşıyan gemiler yıl sonuna kadar limana yanaşacak

Liman yetkilileri tarafından kruvaziyer gemi hareketliliğinin yıl sonuna kadar devam edileceği belirtilirken, korona virüs süreci dolayısıyla turizmde beklentilerin altında bir sezon geçirdiklerini ifade eden turizmciler de, geç de olsa hareketlenen kruvaziyer turizminin ilçe turizmcisi ve esnafına rahat nefes aldıracağını söyledi. - AYDIN

Kuşadası, turist, Aydın, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Amerikalı zenginleri taşıyan 'Azamara Journey' Kuşadası'na yanaştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Amerikalı zenginleri taşıyan 'Azamara Journey' Kuşadası'na yanaştı - Son Dakika
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