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Anadolu Isuzu'dan Gaziantep'e D-Max teslimatı - Son Dakika

Anadolu Isuzu'dan Gaziantep'e D-Max teslimatı

20.10.2021 12:40
Anadolu Isuzu'dan Gaziantep'e D-Max teslimatı

Anadolu Isuzu, Yılda Şirketler Grubu tarafından satın alınan 21 adet Isuzu D-Max'in teslimatını Gaziantep'te gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu, Yılda Şirketler Grubu tarafından satın alınan 21 adet Isuzu D-Max'in teslimatını Gaziantep'te gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, 20 yılı aşkın süredir Anadolu Isuzu'nun kurumsal müşterisi olan ve eğitim, turizm ve taşımacılık, petrol, özel güvenlik ve temizlik sektörlerinde faaliyet gösteren Yılda Şirketler Grubu, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren şirketlere hizmet sunuyor. Araç parkurunda toplam 500 adet Isuzu aracı bulunan Yılda Grubu, filosunu genişletirken yine Isuzu kalitesini ve memnuniyetini tercih etti.

Törene Yılda Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Memik Yılmaz, Onursal Başkan Mehmet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürü Ömer Alkış, Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman, Satış Müdürü Atakan Gürler, Filo ve Kilit Müşteriler Sorumlusu Hamdi Toker, Anadolu Isuzu Gaziantep bayisi Dicle FZA Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dicle ve Satış Müdürü Aykut Baş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman, "Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu olarak, değerli iş ortağımız Yılda Şirketler Grubu'na uzun yıllardır bizleri tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bu iş birliğimizin her geçen yıl daha da güçlenmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Isuzu ailesinin bir parçası olarak gördüğümüz Yılda Grubu'nun artan müşteri talepleri doğrultusunda filosuna katacağı araçlar için yine bizi tercih etmesi, tamamen yenilenen D-Max'in kendi segmentindeki üstün ve ayrıcalıklı konumunun da bir göstergesi. Bizim başarımızın ölçüsü müşterilerimizin memnuniyetidir. Yurt çapındaki müşterilerimize ve iş ortaklarımıza ihtiyaçları doğrultusunda destek vermeye, satışlarımızı artırırken hep birlikte yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Isuzu Gaziantep Bayisi Dicle FZA Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dicle de "Bölgemizin önde gelen şirketlerinden olan Yılda Şirketler Grubu ile köklü, başarılı bir iş birliğimiz var. Yeni Isuzu araçlarının değerli müşterimiz Yılda Grubu'na hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

D-Max, birçok yenilik ve geliştirmeyi içeriyor

Verilen bilgiye göre, 2020 yılında pick-up segmentini daha ileriye taşıyan yeni teknik ve tasarım özelliklerine kavuşan D-Max, önceki jenerasyonlarına ve segmentindeki rakiplerine göre birçok yenilik ve geliştirmeyi içeriyor.

Sınıfında ilk kez kullanılan birçok yeni özelliği ile D-Max, uzun ömürlü ve dayanıklı motoru, 80 santimetre sudan geçme yüksekliği ve 3,5 ton çekme kapasitesinin yanı sıra sürüş konforunu artıran iç ve dış tasarım özellikleri ve gelişmiş güvenlik önlemleri ile kendi sınıfındaki liderliğini daha da ileriye taşıdı. Kamu ve belediye hizmetlerinin yanı sıra telekomünikasyon, elektrik, inşaat, maden sektörleri de dahil her alanda kullanılmakta olan D-Max araçlar, daha çok SUV segmentindeki araçlarda rastlanan gelişmiş teknik ve güvenlik özellikleri nedeniyle bireysel kullanım için de giderek daha fazla tercih ediliyor.

Yılda Grubu tarafından satın alınan Isuzu D-Max pick up'lar, 4x4 ve 4x2 çekişli modellerden oluşuyor.

Gaziantep, Tragger, Dicle, Isuzu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Anadolu Isuzu'dan Gaziantep'e D-Max teslimatı - Son Dakika Ekonomi


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