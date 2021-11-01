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Antalya Toptancı Hali'nde saat değişikliğine gidildi - Son Dakika

Antalya Toptancı Hali'nde saat değişikliğine gidildi

01.11.2021 09:45
Antalya Toptancı Hali'nde saat değişikliğine gidildi

Antalya Toptancı Hali'nde, çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.

Antalya Toptancı Hali'nde, çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. ANTKOMDER Başkanı Hasan Ali Yılmaz, gelen yoğun talepler doğrultusunda değişiklik kararının alındığına dikkat çekerek, değişikliğin 1 Kasım Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Antalya Toptancı Hali'nde komisyoncuların, tüccarların, çiftçilerin ve çalışanların talebi olan çalışma saatlerinde değişiklik yapılması isteği karara bağlandı. Hal'de daha önce saat 03.00 olan açılış saati korona virüs tedbirleri kapsamında 07.00 olarak değiştirilmişti. Kapanış saati ise akşam 19.00 olarak ayarlanmıştı. Gelen talepler doğrultusunda yeniden bir değişikliğe gidildi. Antalya Toptancı Hal Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, alınan karar doğrultusunda 1 Kasım Pazartesi'den itibaren Hal'in sabah 03.00'te açılıp, akşam 21.00'de kapanacağını bildirdi.

ANTKOMDER Başkanı Yılmaz, "Toptancı Hal kapısında çiftçi araçlarının girişinde hiçbir kısıtlamanın olmayacağı uygulama, uyku düzeni, haldeki işleyişin sağlıklı ilerlemesi, müstahsillerin ve işçilerin yararı gibi sebeplerden dolayı yürürlüğe girecektir. 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren saat saat 03.00'ten önce satışlar kesinlikle başlanmayacak, yüklü araçların hal meydanından çıkışına izin verilmeyecek ve bu kurallara uymayanlara cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Bu mağduriyetin yaşanmaması adına tüm çiftçilerimizin bu uygulamayı göz önüne alarak uygun bir saate hale gelmelerini önemle rica ederiz" dedi. - ANTALYA

Hasan Ali Yılmaz, Pazartesi, Antalya, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya Toptancı Hali'nde saat değişikliğine gidildi - Son Dakika Ekonomi


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