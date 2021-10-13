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Antalya Turizm Fuarı'nda 20 ülkeden 2 bin acente yetkilisi ağırlanacak - Son Dakika

Antalya Turizm Fuarı'nda 20 ülkeden 2 bin acente yetkilisi ağırlanacak

13.10.2021 12:05
Antalya Turizm Fuarı'nda 20 ülkeden 2 bin acente yetkilisi ağırlanacak

Antalya'da, 20 ülkeden 2 bin acente yetkilisinin katılacağı turizm fuarının hazırlıkları sürüyor.

Antalya'da, 20 ülkeden 2 bin acente yetkilisinin katılacağı turizm fuarının hazırlıkları sürüyor.

GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, yaptığı yazılı açıklamada, 27-28 Ekim'de Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Antalya Turizm Fuarı"na ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.

Fuar hazırlıklarının sürdüğünü belirten Meral, şunları kaydetti:

"Turizmin kalbi Antalya'da atacak. Fuar, ikili görüşmelere, panellere ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Fuardaki amacımız, katılımcı ve ziyaretçiler ile 2022'de toplam 10 milyar doların üzerinde hacim yaratacak kurumları bir araya getirmek. Türk turizmine ivme kazandıran aktörleri Antalya'da buluşturacağız. 20 ülkeden 2 bin acente yetkilisini fuarda ağırlayacağız."

Turizmin memleket meselesi olduğunu vurgulayan Meral, Türkiye'nin turizmde oyun kurucu ülke olarak uluslararası alanda gücünün pekişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Meral, fuar kapsamında "4 Mevsim Antalya" adlı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verileceğini, kentin doğal güzelliklerini yansıtan fotoğrafların iki gün süreyle fuarda sergileneceğini belirtti.

Selçuk Meral, gala yemeği ile katılımcı ve seyahat acentelerini bir araya getireceklerini, programda DJ Burak Yeter'in konser vereceğini kaydetti.

Togo Cumhuriyeti, Selçuk Meral, Antalya, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya Turizm Fuarı'nda 20 ülkeden 2 bin acente yetkilisi ağırlanacak - Son Dakika Ekonomi


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