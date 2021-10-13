Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, bugün açıklanacak ABD'nin eylül ayı enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları öncesi karışık bir seyir izlendi.

Para politikalarına dair belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi ile Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) eylül ayı toplantı tutanaklarının yatırımcı algısının şekillenmesinde önemli rol oynayacağı belirtilirken, gelişmeler öncesi piyasalarda "bekle-gör" temasının hakim olduğu görülüyor.

Makroekonomik veri akışının yoğun olduğu Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayı çekirdek makina siparişleri artış beklentilerinin aksine aylık bazda yüzde 2,4 düşüş kaydetti. Çin'de ise eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 28,1 ve ithalat yüzde 17,6 arttı. Ülkede dış ticaret fazlası, beklentilerin üzerinde gelen ihracat verilerinin desteği ile 46,8 milyar dolarlık öngörüleri aşarak 66,8 milyar dolar oldu.

Karışık sinyaller veren verilerin yanı sıra Çin'de çeşitli sektörlere yönelik regülasyon adımları, emlak sektöründe borçların yapılandırılması ve tedarik sorunlarına ilişkin gelişmeler de gündemin odağındaki yerini koruyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla 3.562 puan, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.272 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 2.944 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalarak günü 28.140 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 113,6 seviyelerinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi 24.963 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 primle 60.736 puanda seyrediyor.