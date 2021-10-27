Avrupa'nın en büyük ikinci seramik fuarı İstanbul'da kapılarını açacak

Alanında Avrupa'nın en büyük ikinci fuarı olma özelliği taşıyan Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA İstanbul) 2 Kasım'da başlayacak.

Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği'nden (TİMDER) yapılan açıklamaya göre, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda 1.200'ü aşkın marka yer alacak.

Sektörün en yenilikçi ürün, tasarım, malzeme ve teknolojilerine sahne olacak fuarda, yerli ve yabancı markalar 2022 trendlerini ilk kez tanıtacak.

Banyo ürünleri, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama ve depolama ürünlerinin sergilendiği fuar 6 Kasım'da sona erecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yıldırım, UNICERA İstanbul'un dünyada değişen ekonomik dengeleri ve yeni pazar arayışlarını Türkiye lehine çevirebilmeleri ve sektörü uluslararası arenada öne çıkarabilmeleri için bulunmaz bir platform olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin geçen aylarda 500 milyon kurulu kapasiteyle seramik kaplama malzemeleri üretiminde İtalya'yı geride bırakarak Avrupa'nın ikinci büyük üreticisi konumuna ulaştığını kaydeden Yıldırım, seramik sağlık gereçleri alanında ise Avrupa'ın en büyük üreticisi olduklarını vurguladı.

Yıldırım, "Yıllardır adı seramikle özdeşleşen bir ülkeyi üretimde geride bırakmış olmamız büyük bir başarı. Şu anda üzerimize düşen en büyük görev, Türk seramiğinin marka gücünü pekiştirmek adına gerekli tanıtım çalışmalarını başarıyla sürdürmek ve ihracat kanadını güçlendirmek adına gerekli adımları atmak." açıklamasında bulundu.

"Üretimde olduğu gibi fuarcılıkta da İtalya'yı geride bırakabilmeliyiz"

TİMDER Başkanı Yıldırım, UNICERA İstanbul'un Türk markalarının güçlerini ve yeniliklerini sergileyebildikleri ve yeni pazarlarla ilişki kurabildikleri en önemli organizasyon olduğunu kaydederek, "Bugün nasıl üretimde İtalya'yı geride bıraktıysak, fuarcılık anlamında da bu ülkede düzenlenen Cersaie'yi geride bırakabilmeliyiz. Bizim fuarı düzenlerken, yabancı alıcı programlarını organize ederken aklımızdaki nihai hedef daima buydu." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, üretimdeki güçlerini fuarcılıkta da göstermeleri ve UNICERA'yı alanında birinci konuma yükseltmeleri gerektiğini bildirdi.