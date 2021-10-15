Aydın Ticaret Borsası 'YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'na hazır

Aydın Ticaret Borsası, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteklediği, 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla 11.kez gerçekleşecek olan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'na hazırlanıyor.

Yöresel ürünlerin katma değerini arttırmak, markalaşmasını sağlamak ve ticarileşme süreçlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen, YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı 20 Ekim 2021 tarihinde kapılarını 11. kez ziyaretçilerine açıyor. Aydın Ticaret Borsası, yöresel ürünlerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ve coğrafi işaretler konusundaki farkındalığın arttırılması noktasında önemli bir organizayon olan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'na katılım sağlayacak. GEKA'nın destekleriyle Aydın Ticaret Borsası, Aydın ili 9 oda ve borsa ile birlikte ortak stant alanında Aydın ili ürünlerinin tanıtımını yapacak. Fuarda, AB Tescilli Aydın Kestanesi başta olmak üzere coğrafi işaret tescilli Aydın memecik meytinyağı, Aydın memecik zeytini, Aydın çam fıstığı ve Aydın yamalak sarısı zeytininin yanı sıra Aydın kestanesinden üretilen kestane şekeri, Aydın incirinden üretilen incir reçeli, mısır, zeytinyağlı sabun gibi ürünlerin tanıtımı gerçekleştirilecek.

Bu yıl 11.si gerçekleştirilecek olan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nın, oda ve borsaların ili ile özdeşleşmiş olan yöresel ürünlerin tanıtımı noktasında önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası olarak ilimiz yöresel ürünlerin ticarileşme süreçlerini desteklemesi ve katma değerinin artırılması amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda yer alacaklarını belirtti.

Ülkemizde coğrafi işaretli ürünlerin kırsal kalkınmaya aracılık ettiğini, beraberinde ilimiz ve ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nın tescilli ürünlerin tanıtımında önemli bir organizasyon olduğunu ve coğrafi işaretlerin öneminin anlaşılması noktasında da büyük bir rol üstlendiğini kaydetti. Çondur, Türkiye'nin ilk ve en büyük yerli malı tanıtım organizasyonunu görme ve yöresel ürünleri tanıma fırsatı sunan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'na tüm ziyaretçileri beklediklerini ifade etti. - AYDIN