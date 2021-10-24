Bakan Yardımcısı Çataklı, Çobanbey OSB'yi inceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çobanbey Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı beraberinde Kilis Valisi Recep Soytürk ve yetkililer ile birlikte yapımı devam edan Çobanbey Organize Sanayi bölgesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Organize Sanayi Bölgesinde devam eden inşaatı inceleyen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hüseyin İsa, tarafından bilgi verildi. Ticaret Odası Başkanı Hüseyin İsa, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Valii Recep Soytürk'e ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölge ekonomisi ve OSB hakkında bilgiler verdiğini söyledi.

Ziyarette Türkiye ile Çobanbey şehri arasındaki ticari, ekonomik ilişkiler değerlendirilerek, gelecek dönem mevcut ilişkilerin geliştirilmesi, sanayi ve eğitim alanında kurulabilecek iş birlikleri ve atılabilecek adımlar ele alındı. - KİLİS