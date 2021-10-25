Balık tezgahlarında lüfer bolluğu devam ediyor

Lüfer ve hamside fiyatlar düşüyor

İSTANBUL - Balık tezgahlarında lüfer bolluğu sürüyor. Vatandaşların en çok talep gösterdiği hamside ise fiyatlar düşmeye başladı.

Balık avı sezonun açılmasından beri tezgahlarda lüfer bolluğu yaşanıyor. Geçen sene 100 lira olan lüferin tanesi, bu sene 30 - 35 liraya kadar düştü. Tezgahlarda balık çeşitliliği de görülürken en çok talep gören hamsinin fiyatı düşmeye başladı. Karaköy balıkçılar çarşısında geçen hafta 40 liradan satılan hamsi 25 liraya düştü.

"Hamsinin fiyatı 25 liraya kadar düştü"

Balık fiyatlarıyla ve balığa gösterilen taleple ilgili konuşan balıkçı Samet Balyemez, "Hamsini fiyatı düşmeye başladı. Balıklarda durumlar iyi seyrediyor. Geçen hafta hamsinin fiyatı 40-50 lira arasında seyrederken, bu hafta 25 liraya kadar düştü. Lüfer balığında biraz azalma oldu ama fiyatları geçen haftayla aynı diyebiliriz. Lüferin fiyatı boyuna göre 35-40-50 lira olarak değişiyor. Geçen sene lüfer çok pahalıydı, 150 lira civarında bir fiyatı vardı. Bu sene lüfer balığında bir bereketlilik var. Şu anda hamsi, istavrit, çinekop, barbun gibi balıklar daha çok tercih ediliyor. Palamut da 40-50 liradan satılıyor. Tezgahlarımızda çeşit bolluğu devam ediyor. Buraya gelen müşteri birçok çeşit balık görüyor. Havalar biraz daha soğuduğu zaman balıklar daha da bollaşacak" dedi.

Bir diğer balıkçı Selim Albayrak da, hamsinin gelmeye başladığını belirterek, "Şu anda çok fazla lüfer çıkıyor. Geçen sene lüfer 100 lirayı geçiyordu, şu anda 30-35 liradan satılıyor. Balık yoğun geldiği zaman fiyatlar düşer. Bol çeşidimiz var. Barbun, mezgit, mercan gibi balıklarımız var. Vatandaş en çok çinekop balığını tercih ediyor" ifadelerini kullandı.