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Bandırma'da lüfer bolluğu yaşanıyor - Son Dakika

Bandırma'da lüfer bolluğu yaşanıyor

15.10.2021 16:42
Bandırma'da lüfer bolluğu yaşanıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik faaliyet gösteren balıkçıların yüzü, lüfer bolluğu sayesinde güldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik faaliyet gösteren balıkçıların yüzü, lüfer bolluğu sayesinde güldü.

Bugün Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'nde satışa sunulan 9 bin 330 lüfer, esnafı sevindirdi.

Tezgahlarda bugün çinekopun kilogramı 30, hamsi, istavritin ve kolyosun kilogramı 20, barbunya-tekirin kilogramı 25, lüferin tanesi, 25-30 liraya satışa sunuldu.

Bandırma Su Ürünleri Hali yetkilisi Özcan Ateş, geçen yıl eylül ayında hale lüfer gelmediğini, bu yılın aynı ayında ise 2 bin 603 adet lüfer getirildiğini bildirdi.

Geçen yıl eylül ayında 145 bin 137 çift palamutun hale getirildiğini aktaran Ateş, bu yılın aynı ayında bu sayının 13 bin 32 çifte düştüğünü belirtti.

Balıkçı Tezcan Görgün de Marmara Denizi'nde lüferin bollaştığına dikkati çekerek, "Tezgahlarda lüferin tanesi, 25-30 liraya kadar düştü. Bu lüfer bolluğu, 10 senede bir oluyor. Vatandaş dolabına koysun, kış aylarında da bol bol balık yesin. İnşallah bu bolluk devam eder." dedi.

Bandırma'da lüfer bolluğu yaşanıyor
Bandırma'da lüfer bolluğu yaşanıyor
Bandırma'da lüfer bolluğu yaşanıyor

Tarım Ürünleri, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bandırma'da lüfer bolluğu yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi


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