Başkan Aşgın; "Pandemi döneminde esnafımıza 12,5 milyon TL'lik destek verdik"

Pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Pandemi döneminde esnafımıza 12,5 milyon TL'lik destek verdik" dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, esnaf odaları başkanlarıyla bir araya geldi. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Aşgın, göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan çalışmalar, yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi. Mali durum, altyapı, tamamlanan projeler, devam eden yatırımlar, şeffaflık ve gönül belediyeciliği alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Aşgın, hizmetlerin artarak devam edeceğini ve ilk günkü aşkla çalıştıklarının altını çizdi. Korona virüs salgınında sağlık çalışanlarıyla birlikte en büyük fedakarlığı esnafın yaptığına dikkat çeken Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi olarak bu süreçte esnafın yanında olmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Pandemi sürecinde Çorum Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, "Pandemi'de işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafımız başta olmak üzere taksici, minibüsçü, servisçi esnafımızın her zaman yanında yer aldık. Belediyemizin kiracısı olan esnafımızdan kira almadık. Pandemi döneminde esnafımıza toplam 12,5 milyon TL'lik destek verdik. Korona virüs vakalarının artmaya başlamasıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan filyasyon ekibine araç ve personel desteği sağladık. Taksici esnafımıza da katkı olması amacıyla kiraladığımız 25 ticari taksi ile filyasyon ekibine 32 araç tahsis ettik. Bu uygulamamız Türkiye'ye örnek oldu. İl genelinde gelen taleplere bakmaksızın, dezenfeksiyon ekiplerimiz tüm işyerlerini dezenfekte ederek hem esnafımızın hem de hemşehrilerimizin sağlığını korumaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden bugüne kadar esnaf dostu belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını, özellikle pandemi döneminde kendilerine verdiği destekler nedeniyle Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür eden Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini, bu çalışmaları takdir ettiklerini söyledi.

Program sonunda esnaf temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Başkan Aşgın, toplantıya katılan esnaf odası başkan ve yöneticilerine teşekkür etti. Toplantıda Çorum Belediyesi başkan yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Turhan Candan, Zübeyir Tuncel, oda başkanları ve yöneticileri hazır bulundu. - ÇORUM