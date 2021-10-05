Üye Girişi
Başkan Kulat : "Üretim ve istihdam sağlayan oluşumların yanında olacağız" - Son Dakika

Başkan Kulat : "Üretim ve istihdam sağlayan oluşumların yanında olacağız"

05.10.2021 10:21
Başkan Kulat :

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yeni kurulan Kobi Sanayi Yapı Kooperatifi Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yeni kurulan Kobi Sanayi Yapı Kooperatifi Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın da katıldığı bir toplantıda, Simav Kobi Sanayi Yapı Kooperatifi Başkanı Fatih Köse ve kooperatif üyeleri ile bir araya geldiğini belirtti. Başkan Kulat, " İlçemizde üretim ve istihdam sağlayan her türlü oluşumun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Simav Kobi Sanayi Yapı Kooperatifi Başkanı Fatih Köse, ilçe içindeki dar alandan kurtulup, geniş ve yaklaşık 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak bir girişimde bulunduklarını ifade etti. Köse" İlçe ekonomisine katkı sağlayacak çeşitli iş alanlarında üretimin artırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Başkan Kulat : Üretim ve istihdam sağlayan oluşumların yanında olacağız
Başkan Kulat : Üretim ve istihdam sağlayan oluşumların yanında olacağız
Başkan Kulat : Üretim ve istihdam sağlayan oluşumların yanında olacağız

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Hisarcık, Kütahya, Simav, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Kulat : 'Üretim ve istihdam sağlayan oluşumların yanında olacağız' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu 10:10 8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu A Milli Takım'daki mecburi oyuncu değişikliğine Nihat Kahveci'den yorum: İlahi adalet 10:02 A Milli Takım'daki mecburi oyuncu değişikliğine Nihat Kahveci'den yorum: İlahi adalet Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç yaşamını yitirdi 09:58 Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç yaşamını yitirdi
Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi 09:36 Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı 09:15 Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi 08:04 İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi
Üç üniversiteye yapılan rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı 07:44 Üç üniversiteye yapılan rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi 21:53 Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
10:18 Acil toplantı çağrısı! Ali Koç, Vitor Pereira ve Mesut Özil'in arasında geçen olaydan rahatsız oldu!
10:09 8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu
10:03 Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu
10:01 A Milli Takım'daki mecburi oyuncu değişikliğine Nihat Kahveci'den yorum: İlahi adalet
09:59 Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz
09:58 Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç yaşamını yitirdi
09:49 Sanayi sitesinde asit ile siyanürü karıştıran 11 işçi, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
09:42 Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı
09:35 Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi
09:14 Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı
Acil toplantı çağrısı! Ali Koç, Vitor Pereira ve Mesut Özil'in arasında geçen olaydan rahatsız oldu! Acil toplantı çağrısı! Ali Koç, Vitor Pereira ve Mesut Özil'in arasında geçen olaydan rahatsız oldu!         
10:18
Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu         
10:04
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı         
09:20
Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu bildirdi Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu bildirdi         
08:38
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı         
19:25
Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor         
18:38
6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu         
16:01
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti         
15:29
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 10:26:16. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Kulat : "Üretim ve istihdam sağlayan oluşumların yanında olacağız" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement