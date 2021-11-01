En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,93 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,86 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,064752
|1,66
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,026970
|0,93
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,011282
|0,86
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,029445
|0,60
|ZEM Değişken EYF
|0,028206
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,039625
|0,53
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,027723
|0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,027911
|0,51
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018239
|0,51
|Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF
|0,081217
|0,49
Kaynak: AA
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