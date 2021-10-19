Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,08 değer kazanarak 1.432,98 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,28 puan artışla 1.432,98 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05 ve holding endeksi yüzde 0,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,23 ile ulaştırma oldu.

Analistler, enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini, bu kapsamda yatırımcıların odağını olası para politikası aksiyonlarına çevirdiğini belirterek, dünkü sözle yönlendirmeleri ile faiz artırım beklentilerini artıran İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in bugünkü açıklamalarının önem kazandığını söyledi.

Bugün ayrıca, ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ve ABD'de inşaat izinleri ile konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.444 puanın direnç, 1.396 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.