Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 693 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 58.240.000.000 1,27 Koç Holding 57.412.731.852 1,12 Enka İnşaat 56.840.000.000 0,97 Ford Otosan 56.671.965.000 8,12 Garanti Bankası 39.270.000.000 0,58 Bim Mağazalar 38.101.800.000 6,86 Aselsan 34.884.000.000 1,74 İskenderun Demir Çelik 33.147.000.000 1,32 Turkcell 33.110.000.000 1,63 Sasa Polyester 30.284.800.000 8,57 Tüpraş 28.898.375.680 2,35 Akbank 27.716.000.000 0,41 Türk Telekom 26.390.000.000 2,11 Tofaş Oto. Fab. 25.775.000.000 6,03 Şişe Cam 24.995.826.698 0,97 İş Bankası (C) 23.264.844.900 0,33 Arçelik 22.163.885.124 1,45 Coca Cola İçecek 21.354.427.149 2,38 Yapı ve Kredi Bank. 20.272.923.082 0,39 Sabancı Holding 19.955.150.445 0,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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