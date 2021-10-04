Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 693 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|58.240.000.000
|1,27
|Koç Holding
|57.412.731.852
|1,12
|Enka İnşaat
|56.840.000.000
|0,97
|Ford Otosan
|56.671.965.000
|8,12
|Garanti Bankası
|39.270.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|38.101.800.000
|6,86
|Aselsan
|34.884.000.000
|1,74
|İskenderun Demir Çelik
|33.147.000.000
|1,32
|Turkcell
|33.110.000.000
|1,63
|Sasa Polyester
|30.284.800.000
|8,57
|Tüpraş
|28.898.375.680
|2,35
|Akbank
|27.716.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|26.390.000.000
|2,11
|Tofaş Oto. Fab.
|25.775.000.000
|6,03
|Şişe Cam
|24.995.826.698
|0,97
|İş Bankası (C)
|23.264.844.900
|0,33
|Arçelik
|22.163.885.124
|1,45
|Coca Cola İçecek
|21.354.427.149
|2,38
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.272.923.082
|0,39
|Sabancı Holding
|19.955.150.445
|0,48
Kaynak: AA
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