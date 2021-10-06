Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 656 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 57.750.000.000 1,26 Enka İnşaat 55.888.000.000 0,95 Koç Holding 55.688.321.178 1,09 Ford Otosan 53.794.503.000 7,71 Garanti Bankası 38.514.000.000 0,57 Bim Mağazalar 37.433.880.000 6,74 Aselsan 33.744.000.000 1,68 Turkcell 32.714.000.000 1,62 İskenderun Demir Çelik 32.480.000.000 1,29 Tüpraş 29.900.052.480 2,43 Sasa Polyester 29.478.400.000 8,34 Akbank 27.040.000.000 0,40 Türk Telekom 26.145.000.000 2,09 Tofaş Oto. Fab. 24.600.000.000 5,75 Şişe Cam 24.383.183.887 0,95 İş Bankası (C) 22.994.846.700 0,33 Arçelik 21.596.273.432 1,42 Coca Cola İçecek 21.189.086.141 2,37 Yapı ve Kredi Bank. 19.850.570.517 0,38 Sabancı Holding 19.424.645.423 0,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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