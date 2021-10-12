Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 696 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|61.810.000.000
|1,35
|Enka İnşaat
|57.568.000.000
|0,98
|Ford Otosan
|56.917.602.000
|8,16
|Koç Holding
|56.094.064.866
|1,10
|Garanti Bankası
|39.984.000.000
|0,59
|Bim Mağazalar
|38.192.880.000
|6,87
|Aselsan
|36.366.000.000
|1,81
|İskenderun Demir Çelik
|35.322.000.000
|1,41
|Turkcell
|33.352.000.000
|1,65
|Tüpraş
|31.853.322.240
|2,59
|Sasa Polyester
|31.763.200.000
|8,99
|Akbank
|27.716.000.000
|0,41
|Tofaş Oto. Fab.
|26.500.000.000
|6,20
|Türk Telekom
|25.655.000.000
|2,06
|Şişe Cam
|24.842.665.996
|0,97
|İş Bankası (C)
|23.714.841.900
|0,34
|Arçelik
|21.798.991.893
|1,43
|Coca Cola İçecek
|21.023.745.132
|2,35
|Sabancı Holding
|20.730.503.939
|0,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.526.334.620
|0,39
Kaynak: AA
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