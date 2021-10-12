Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 693 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|61.705.000.000
|1,35
|Enka İnşaat
|57.624.000.000
|0,98
|Ford Otosan
|56.671.965.000
|8,12
|Koç Holding
|55.637.603.217
|1,09
|Garanti Bankası
|39.900.000.000
|0,59
|Bim Mağazalar
|37.828.560.000
|6,81
|Aselsan
|37.255.200.000
|1,86
|İskenderun Demir Çelik
|34.945.000.000
|1,39
|Turkcell
|33.220.000.000
|1,64
|Tüpraş
|31.803.238.400
|2,59
|Sasa Polyester
|30.889.600.000
|8,74
|Akbank
|27.612.000.000
|0,41
|Tofaş Oto. Fab.
|26.450.000.000
|6,19
|Türk Telekom
|25.550.000.000
|2,05
|Şişe Cam
|24.873.298.136
|0,97
|İş Bankası (C)
|23.534.843.100
|0,33
|Arçelik
|21.717.904.509
|1,42
|Coca Cola İçecek
|20.807.529.968
|2,32
|Sabancı Holding
|20.526.463.546
|0,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.526.334.620
|0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA
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