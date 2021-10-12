Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 693 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 61.705.000.000 1,35 Enka İnşaat 57.624.000.000 0,98 Ford Otosan 56.671.965.000 8,12 Koç Holding 55.637.603.217 1,09 Garanti Bankası 39.900.000.000 0,59 Bim Mağazalar 37.828.560.000 6,81 Aselsan 37.255.200.000 1,86 İskenderun Demir Çelik 34.945.000.000 1,39 Turkcell 33.220.000.000 1,64 Tüpraş 31.803.238.400 2,59 Sasa Polyester 30.889.600.000 8,74 Akbank 27.612.000.000 0,41 Tofaş Oto. Fab. 26.450.000.000 6,19 Türk Telekom 25.550.000.000 2,05 Şişe Cam 24.873.298.136 0,97 İş Bankası (C) 23.534.843.100 0,33 Arçelik 21.717.904.509 1,42 Coca Cola İçecek 20.807.529.968 2,32 Sabancı Holding 20.526.463.546 0,49 Yapı ve Kredi Bank. 20.526.334.620 0,39 ?????????????? ?????????????? (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ??????? ???????

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