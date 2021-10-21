Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 703 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.840.000.000 1,39 Ford Otosan 62.040.888.000 8,89 Enka İnşaat 56.280.000.000 0,96 Koç Holding 54.166.782.348 1,06 Garanti Bankası 38.262.000.000 0,57 ASELSAN 37.164.000.000 1,85 Bim Mağazalar 36.978.480.000 6,65 İskenderun Demir Çelik 35.989.000.000 1,43 Turkcell 34.166.000.000 1,69 Tüpraş 33.030.292.480 2,69 SASA Polyester 30.464.000.000 8,62 Tofaş Oto Fabrikası 28.175.000.000 6,59 Akbank 27.560.000.000 0,41 Türk Telekom 25.445.000.000 2,04 Şişe Cam 24.995.826.698 0,97 İş Bankası (C) 24.029.839.800 0,34 Arçelik 22.217.943.380 1,46 Sabancı Holding 20.995.756.450 0,51 Yapı ve Kredi Bank. 20.779.746.159 0,40 Coca Cola İçecek 19.879.076.613 2,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Son Dakika! Erdoğan, "Suriye'ye yeni operasyon yapılacak mı?" sorusuna cevap verdi: İşi kendi akışına bırakamayız

Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü

RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak

Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı

Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi

Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi

Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi