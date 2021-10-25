Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 760 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.865.000.000
|1,48
|Ford Otosan
|67.515.084.000
|9,68
|Enka İnşaat
|60.536.000.000
|1,03
|Koç Holding
|57.108.424.086
|1,12
|İskenderun Demir Çelik
|38.251.000.000
|1,52
|ASELSAN
|37.962.000.000
|1,89
|Garanti Bankası
|37.800.000.000
|0,56
|Bim Mağazalar
|37.403.520.000
|6,73
|Tüpraş
|35.208.939.520
|2,87
|Turkcell
|34.694.000.000
|1,71
|SASA Polyester
|32.614.400.000
|9,23
|Tofaş Oto Fabrikası
|29.575.000.000
|6,92
|Akbank
|28.600.000.000
|0,42
|Türk Telekom
|26.145.000.000
|2,09
|Şişe Cam
|26.129.215.899
|1,02
|İş Bankası (C)
|24.344.837.700
|0,34
|Arçelik
|22.501.749.226
|1,52
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.793.392.313
|0,42
|Sabancı Holding
|21.363.029.158
|0,52
|Gübre Fabrikaları
|21.325.900.000
|12,38
Kaynak: AA
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