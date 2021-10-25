Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 760 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 67.865.000.000 1,48 Ford Otosan 67.515.084.000 9,68 Enka İnşaat 60.536.000.000 1,03 Koç Holding 57.108.424.086 1,12 İskenderun Demir Çelik 38.251.000.000 1,52 ASELSAN 37.962.000.000 1,89 Garanti Bankası 37.800.000.000 0,56 Bim Mağazalar 37.403.520.000 6,73 Tüpraş 35.208.939.520 2,87 Turkcell 34.694.000.000 1,71 SASA Polyester 32.614.400.000 9,23 Tofaş Oto Fabrikası 29.575.000.000 6,92 Akbank 28.600.000.000 0,42 Türk Telekom 26.145.000.000 2,09 Şişe Cam 26.129.215.899 1,02 İş Bankası (C) 24.344.837.700 0,34 Arçelik 22.501.749.226 1,52 Yapı ve Kredi Bankası 21.793.392.313 0,42 Sabancı Holding 21.363.029.158 0,52 Gübre Fabrikaları 21.325.900.000 12,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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